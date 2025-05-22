Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel kabusu yaşadı! Evi hırsızlar tarafından soyuldu, emniyet soruşturma başlattı.

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel, talihsiz bir olayla sarsıldı. 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun evi hırsızlar tarafından soyuldu.

Sports Digitale'in haberine göre olay sırasında herhangi bir fiziksel zarar oluşmazken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun, kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor.

2021 yılında QPR'den 500 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel, 176 resmi maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı sundu.