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Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel&#039;e kötü haber!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel kabusu yaşadı! Evi hırsızlar tarafından soyuldu, emniyet soruşturma başlattı.

Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Bright Osayi-Samuel, talihsiz bir olayla sarsıldı. 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun evi hırsızlar tarafından soyuldu.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber! - 1. Resim

Sports Digitale'in haberine göre olay sırasında herhangi bir fiziksel zarar oluşmazken, emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel'e kötü haber! - 2. Resim

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcunun, kariyerine İngiltere'de devam etmesi bekleniyor. 

2021 yılında QPR'den 500 bin euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Osayi-Samuel, 176 resmi maçta 7 gol ve 8 asistlik katkı sundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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