Fenerbahçe'nin 'ligden çekilme' kararının ateşi Türkiye'yi sarar! Bedeli çok ağır olur

Eğer bu karar gerçekleşirse Fenerbahçe kendisini büyük bir yük altına sokacak ancak ülke futbolu çok daha ağır bedellerle karşı karşıya kalacak. Şampiyonalar tehlikeye girecek...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon’da yaşanan olayların ardından Fenerbahçe yönetiminin yaktığı ateş, Türk futbolunu küle çevirebilir. Ligden çekilme kararını oy birliğiyle onayladıktan sonra olağanüstü kongre kararı alan sarı lacivertlilerin 2 Nisan’daki buluşması sadece kulübün değil, Türk futbolunun da geleceğini belirleyecek. Bu durumda Fenerbahçe hem önemli tazminatlar ödeyecek hem de çok ciddi gelir kayıpları yaşayacak. Ancak Türk futbolu da bu süreçte çok ciddi yara alacak.

KOZ; CAN GÜVENLİĞİ

Yönetimin, kongreden onay çıkması hâlinde çekilme için ortaya koyacağı en büyük koz “Can güvenliği.” Kurşunlanan otobüs ve kayıp faillerle başlayacak ikna sunumu son olaylardaki güvenlik zafiyetiyle desteklenecek. Çekilme bu tezle gerçekleşirse, can güvenliği sağlanamayan (!) Türkiye, uluslararası arenada zor duruma düşecek. İsrail, Rusya, Ukrayna gibi güvensiz ülke kategorisine alınacak Türkiye, başta EURO 2032 olmak üzere uluslararası etkinliklerde ev sahibi olma hakkını kaybedebilir.

OSAYİ VE JAYDEN CEZA ALACAK

Trabzon’daki olayların merkezinde yer alan isimlerden Bright-Osayi Samuel ile Jayden Oosterwolde, PFDK’ya saldırıdan sevk edilecek. Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat da sevk edilecek isimler arasında yer alıyor. Sarı lacivertli futbolculara ağır tahrik altında tepki verdikleri gerekçesiyle ciddi indirim uygulanacak. Ancak Osayi ve Oosterwolde’nin cezasız kurtulma ihtimalleri görünmüyor.

SADECE FUTBOL DEĞİL

Türkiye, uluslararası arenada güvenlik problemi olan bir ülke olarak kabul edilirse, sadece futbolda değil diğer branşlarda da rakipler ülkemize gelmeyi reddedebilir. EURO 2032 olmak üzere ev sahipliği yapacağımız ya da aday olduğumuz, olacağımız bütün uluslararası organizasyonları elden kaçırabiliriz.

SALDIRIDAN ETKİLENDİ! TADİC BAVUL TOPLUYOR

Dusan Tadic, Trabzon’daki saldırı sonrası valiz toplamaya başladı. Fenerbahçe’ye transferi öncesi Dirk Kuyt’tan 2015’teki kurşunlanma olayını dinleyen, ancak yönetimin güvencesiyle Türkiye’ye gelen Sırp yıldız, eşinin de baskısıyla sezon sonunda ayrılma kararı aldı.