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'Şikeci' sözlerine sessiz kalmadılar! Fenerbahçe'den Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Türkiye'nin gündemine oturan Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe, 17 Mart Pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk oldu ve karşılaşmadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Hanesine 3 puanı yazdırarak şampiyonluk yolunda önemli bir eşiği aşan sarı lacivertliler, maç sonu Trabzonspor taraftarlarının sahaya inmesiyle büyük şok yaşadı.

Maçın ardından yetkili isimlerden açıklamalar peş peşe gelirken 5 kişi tutuklandı. AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ise sözleriyle gündeme damga vurdu. Genç, "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor" dedi, Fenerbahçe harekete geçti.

GENÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Trabzonspor’un düzenlediği basın toplantısında Ortahisar Belediye Başkanı ve  Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç açıklamaları ile infiale neden olmuştur.

Futbol üzerinden oy devşirmeye çalışarak siyasi rekabette kendisine avantaj sağlamaya çalışan Ahmet Metin Genç, Türkiye’nin en köklü camialarından ikisini hedef alarak, kazanmak için her yolun mübah olduğu bir anlayışla hareket etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin verdikleri kararları hiçe sayan bu anlayışı ile tehlikeli bir oyunun parçası olmakta ve açık bir şekilde FETÖ kumpası olan 3 Temmuz davamızla ilgili terör örgütünün argümanlarını kullanmaktadır.

Halkı kutuplaştıran ifadelerin sahibi siyasetçiye hatırlatmak isteriz ki; 

Argümanlarını kullandığı terör örgütü, milli değerlerimizi hedef alan sayısız kumpası ülkemize yaşatmış, 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimleri ile öncelikle devletimizin varlığına ve birliğine kast etmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ailesini hedef almıştır. 

Bahsi geçen siyasetçinin açıklamaları hem 6222 sayılı Kanun hem de Türk Ceza Kanunu (TCK) açısından suç teşkil etmektedir. 

Açıklamalar, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen etik kurallara da aykırılık teşkil etmektedir.

Bu aykırılıklar çerçevesinde, konunun FIFA’nın gündemine gelmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu’nun daha önceki emsal kararlarda göz önüne alındığında, ağır cezalarla karşı karşıya kalma riski yüksektir.

Tüm bunların ötesinde, gerçekleşen bu basın toplantısı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bugüne kadar dile getirdiğimiz siyaset-futbol ilişkisindeki çarpıklığın en net göstergesi olmuştur.

Spor camiasının her zaman siyaset üstü bir noktada olması gerektiğini defalarca ifade etmeye çalıştık. Bu konudaki duruşumuzdan asla taviz vermemekle beraber, aynı hassasiyeti siyasetçilerin de göstermesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak hakkımızda haddini aşan ifadelerle beyanatlar veren Ahmet Metin Genç hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuştur."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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