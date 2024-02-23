Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Konferans Ligi son 16 tur kuraları çekildi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin yer aldığı son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
UEFA Konferans Ligi son 16 tur temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 tur yolundaki rakibi Belçika ekibi R.Union Saint-Gilloise oldu.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise bir hafta sonra 14 Mart'ta oynanacak.
Son 16 turunu geçecek takımların çeyrek final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.
UEFA Konferans Ligi finali ise, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena'da oynanacak.
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ
Servette - Viktoria Plzen
Ajax - Aston Villa
Molde - Club Brugge
R.Union - Fenerbahçe
Dinamo Zagreb-PAOK
Sturm Graz-Lille
Olympiacos-Maccabi Haifa
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi