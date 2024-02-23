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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Konferans Ligi son 16 tur kuraları çekildi

    Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Konferans Ligi son 16 tur kuraları çekildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe, Konferans Ligi, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UEFA Avrupa Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe'nin yer aldığı son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

    UEFA Konferans Ligi son 16 tur temsilcimiz Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 tur yolundaki rakibi Belçika ekibi R.Union Saint-Gilloise oldu.

    UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanş maçları ise bir hafta sonra 14 Mart'ta oynanacak.

    Son 16 turunu geçecek takımların çeyrek final kuraları ise 15 Mart'ta çekilecek.

    UEFA Konferans Ligi finali ise, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki AEK Arena'da oynanacak.

    Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Konferans Ligi son 16 tur kuraları çekildi - 1. Resim

    UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ

    Servette - Viktoria Plzen

    Ajax - Aston Villa

    Molde - Club Brugge

    R.Union - Fenerbahçe

    Dinamo Zagreb-PAOK

    Sturm Graz-Lille

    Olympiacos-Maccabi Haifa

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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