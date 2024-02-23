UEFA Avrupa Ligi son 16 tur eşleşmeleri belli oldu! Dünya devi Sparta Prag ile eşleşti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Galatasaray'ı eleyen Çekya ekibi Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Galatasaray'ı eleyerek tur atlayan Sparta Prag, Liverpool ile karşılaşacak.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ
Freiburg - West Ham United
Benfica - Rangers
Sparta Prag - Liverpool
Milan - Slavia Prag
Roma - Brighton
Sporting - Atalanta
Marsilya - Villareal
Karabağ - Bayer Leverkusen
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi