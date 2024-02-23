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    • Haberler > Spor > UEFA Avrupa Ligi son 16 tur eşleşmeleri belli oldu! Dünya devi Sparta Prag ile eşleşti

    UEFA Avrupa Ligi son 16 tur eşleşmeleri belli oldu! Dünya devi Sparta Prag ile eşleşti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    UEFA Avrupa Ligi, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tur kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Galatasaray'ı eleyen Çekya ekibi Sparta Prag, İngiliz devi Liverpool ile eşleşti.

    UEFA Avrupa Ligi son 16 tur kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

    Galatasaray'ı eleyerek tur atlayan Sparta Prag, Liverpool ile karşılaşacak.

    UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TUR EŞLEŞMELERİ

    Freiburg - West Ham United

    Benfica - Rangers

    Sparta Prag - Liverpool

    Milan - Slavia Prag

    Roma - Brighton

    Sporting - Atalanta

    Marsilya - Villareal

    Karabağ - Bayer Leverkusen

    Resim

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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