Görüntüler ortaya çıktı! Okan Buruk kırmızı kart görmüştü! Sparta Prag - Galatasaray maçındaki kavga tedirgin etti

Sparta Prag - Galatasaray maçının ardından iki takım oyuncuları arasında çıkan kavgada Okan Buruk'un kırmızı kart görmesi taraftarları şaşırtmıştı. Hakem yönelik eleştirilerde bulunan Buruk, basın toplantısında olayın tatlıya bağlandığını açıkladı.

Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 kaybederek elenen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.

Karşılaşma sonrası iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma şaşıttmıştı.

Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü olay sonrası oyuncular soyunma odasına gönderildi.

OKAN BURUK: ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Ben maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Maç sonundaki görüntüler hoş değildi. Burada bizim de hatalarımız oldu. Rakibimizin de hataları oldu. Harasin maç sonunda soyunma odasına geldi benden özür diledi. Ben de ona sarıldım, tebrik ettim. Maç sonundaki o karışıklık bize yakışmadı. Orada dördüncü hakem görevini yapsaydı, bunların hiçbiri olmayacaktı ama görevini yapmadı" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un UEFA'dan sadece 1 maç ceza alması bekleniyor. Türk teknik adam cezasını gelecek sezonun ilk Avrupa maçında çekecek.