Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Ahmet Çakar'dan sert sözler! Galatasaraylı o isimleri topa tuttu

    Ahmet Çakar'dan sert sözler! Galatasaraylı o isimleri topa tuttu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ahmet Çakar&#039;dan sert sözler! Galatasaraylı o isimleri topa tuttu
    Ahmet Çakar, Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Sparta Prag karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası sert eleştirilerde bulundu. İşte Çakar'ın hüsranla biten gece sonrası yaptığı açıklamalar...

    Sparta Prag'a 4-1 kaybeden Galatasaray, Avrupa defterini kapatarak yurda döndü.

    İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı ağır mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşattı.

    Maç sonrası BTV Youtube kanalına değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Sparta Prag asla Galatasaray seviyesinde bir takım değil. Bu sonuç skandaldır. Muslera hariç herkese yazar bu." ifadelerini kullandı.

    Ahmet Çakar'dan sert sözler! Galatasaraylı o isimleri topa tuttu - 1. Resim

    AHMET ÇAKAR: BU ADAM NEREDE?

    Dursun Özbek ve Erden Timur'un büyük hataları olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, "Bek transferini Avrupa'ya yetiştiremediler. Avrupa'dan elendiler artık. Şimdi tüm gücünü Süper Lig'e ve kupaya verecek. Fenerbahçe için dezavantajdır bu. Galatasaray ligde Antalya ile oynayacak. O maçta puan kaybederse lig gider ama yenerse kenetlenirler" dedi.

    Ayrıca Mauro Icardi'ye de değinen Çakar, "Icardi formsuz. Ziyech'in nerede olduğu belli değil, bu adam nerede? Sacha Boey'den gelen paralara ne oldu? Bunlar hep soru işareti." sözlerini dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Yüzyılın transferi gerçek oluyor! İsmail Kartal’ın yıldızı Fenerbahçe’den ayrılıyor: İngiliz medyası duyurdu - SporYüzyılın transferi gerçek oluyor! İsmail Kartal’ın yıldızı Fenerbahçe’den ayrılıyor: İngiliz medyası duyurduSparta Prag'dan Galatasaray'ı kızdıran paylaşımlar! Thor filmiyle göndermede bulundular - SporGalatasaraylı taraftarlar tepki gösterdiSezon sonu Fenerbahçe'de zorlu kadro yapılanması! - SporSezon sonu Fenerbahçe'de zorlu kadro yapılanması!Beşiktaş'ta yeni sayfa bazı futbolculara yaramadı - SporBeşiktaş'ta yeni sayfa bazı futbolculara yaramadıOkan Buruk kendi isim vermedi ama taraftar 4 yıldızı tahtaya yazdı! Galatasaray'da 4-1'in bedeli ağır olacak - SporKendi isim vermedi ama camia 4 yıldızın fişini çektiFenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kolay rakipler - SporFenerbahçe'ye UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kolay rakipler4-1'in ardından kavga! Birbirlerine girdiler - Spor4-1'in ardından kavga! Birbirlerine girdiler
    Sonraki Haber Yükleniyor...