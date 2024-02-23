Ahmet Çakar'dan sert sözler! Galatasaraylı o isimleri topa tuttu

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Sparta Prag karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası sert eleştirilerde bulundu. İşte Çakar'ın hüsranla biten gece sonrası yaptığı açıklamalar...

Sparta Prag'a 4-1 kaybeden Galatasaray, Avrupa defterini kapatarak yurda döndü.

İlk maçı 3-2 kazanan Sarı-kırmızılılar, deplasmanda aldığı ağır mağlubiyetle hayal kırıklığı yaşattı.

Maç sonrası BTV Youtube kanalına değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, "Sparta Prag asla Galatasaray seviyesinde bir takım değil. Bu sonuç skandaldır. Muslera hariç herkese yazar bu." ifadelerini kullandı.

AHMET ÇAKAR: BU ADAM NEREDE?

Dursun Özbek ve Erden Timur'un büyük hataları olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, "Bek transferini Avrupa'ya yetiştiremediler. Avrupa'dan elendiler artık. Şimdi tüm gücünü Süper Lig'e ve kupaya verecek. Fenerbahçe için dezavantajdır bu. Galatasaray ligde Antalya ile oynayacak. O maçta puan kaybederse lig gider ama yenerse kenetlenirler" dedi.

Ayrıca Mauro Icardi'ye de değinen Çakar, "Icardi formsuz. Ziyech'in nerede olduğu belli değil, bu adam nerede? Sacha Boey'den gelen paralara ne oldu? Bunlar hep soru işareti." sözlerini dile getirdi.