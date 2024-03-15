Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 15 Mart 2024 16:11 - Güncelleme: 15 Mart 2024 17:26 - Güncelleme:

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UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek final turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşti. İşte UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm eşleşmeler.