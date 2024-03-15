Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler
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UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek final turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşti. İşte UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm eşleşmeler.
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise’yu 3-1’lik skorla geçen ve tur atlayan temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek finaldeki rakibi belli oldu.
İşte çeyrek final eşleşmeleri;
Club Brugge- PAOK
Olympiakos-FENERBAHÇE
Aston Villa - Lille
Viktoria Plzen - Fiorentina
YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki ilk maç deplasmanda, rövanş maçı İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
FİNAL NE ZAMAN?
Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Konferans Ligi finali kupası, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın Atina Şehri’ndeki Ayasofya Stadı’nda oynanacak.
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