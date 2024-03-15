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Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / -

UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek final turundaki rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Olympiakos ile eşleşti. İşte UEFA Konferans Ligi’ndeki tüm eşleşmeler.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise’yu 3-1’lik skorla geçen ve tur atlayan temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek finaldeki rakibi belli oldu. 

İşte çeyrek final eşleşmeleri;

Club Brugge- PAOK

Olympiakos-FENERBAHÇE

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

YARI FİNALDE RAKİP KİM OLACAK?

Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki ilk maç deplasmanda, rövanş maçı İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler - 1. Resim

FİNAL NE ZAMAN?

Konferans Ligi çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan’da oynanacak. Yarı final karşılaşmaları ise 2 ve 9 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Konferans Ligi finali kupası, 29 Mayıs’ta Yunanistan’ın Atina Şehri’ndeki Ayasofya Stadı’nda oynanacak.

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte eşleşmeler - 1. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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