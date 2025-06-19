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Fenerbahçe'ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenilen Evann Guessand, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği için sarı-lacivertlilerin teklifine mesafeli yaklaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe, iddialara göre transfer listesinin başlarında yer alan Evann Guessand'dan cevap alamadı.

Fenerbahçe'ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi - 1. Resim

L'Equip'in haberine göre sarı-lacivertliler, Nice forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu için 30 milyon euroluk teklifte bulundu. Genç oyuncu ise henüz Fenerbahçe yönetimine cevap vermediği iddia edildi. 

Fenerbahçe'ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi - 2. Resim

Haberin detaylarında ise Guessand, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giymeye devam etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerden gelen teklife ise temkinli yaklaştığı yazıldı. 

Fenerbahçe'ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi - 3. Resim

Jose Mourinho'nun da devrede olduğu öğrenilen transfer için sarı-lacivertli yönetim alternatif isimlerle görüşmelere devam ediyor.  23 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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