Fenerbahçe'ye Evann Guessand şoku! Teklife cevap gelmedi

Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenilen Evann Guessand, Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istediği için sarı-lacivertlilerin teklifine mesafeli yaklaştı.

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu öncesi forvet transferi için harekete geçen Fenerbahçe, iddialara göre transfer listesinin başlarında yer alan Evann Guessand'dan cevap alamadı.

L'Equip'in haberine göre sarı-lacivertliler, Nice forması giyen 23 yaşındaki golcü oyuncu için 30 milyon euroluk teklifte bulundu. Genç oyuncu ise henüz Fenerbahçe yönetimine cevap vermediği iddia edildi.

Haberin detaylarında ise Guessand, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giymeye devam etmek istiyor. Sarı-lacivertlilerden gelen teklife ise temkinli yaklaştığı yazıldı.

Jose Mourinho'nun da devrede olduğu öğrenilen transfer için sarı-lacivertli yönetim alternatif isimlerle görüşmelere devam ediyor. 23 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 13 gol ve 10 asist kaydetti.