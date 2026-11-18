Sarı lacivertliler, 12 hafta boyunca lig maçları için sadece bir kere uçağa binecek! Fenerbahçe, millî ara dönüşünde bu hafta Kocaeli deplasmanına gidecek. Kanarya, bu maçın ardından ligde 25. haftaya kadar yani martın ortasına kadar İstanbul dışında sadece Konyaspor ile karşılaşacak…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Şampiyonluk yarışında zirvenin 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’yi müthiş bir fikstür avantajı bekliyor. Emre Belözoğlu ile yeni bir sayfa açan ve tecrübeli teknik adam yönetimindeki ilk maçında Çorum’u deplasmanda 5-0 mağlup eden sarı lacivertliler, önümüzdeki 12 hafta boyunca lig maçları için yalnızca bir kez uçağa binecek. Cumartesi günü Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, bu maça Samandıra’dan otobüsle gidecek. Ardından Fenerbahçe’nin İstanbul günleri başlayacak. Kanarya, kışın en soğuk günlerinde Anadolu’yu sadece bir kez görecek.

BÜYÜK BİR AVANTAJ

Kocaeli maçının ardından başlayacak 13 haftalık periyotta Fenerbahçe, İstanbul dışında sadece ligin 19. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. Mart ayının ortasına kadar İstanbul’u mesken tutacak Kanarya, bu süreçte yedi maçını Kadıköy’de, dört maçını da İstanbul ekipleri Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Eyüpspor’un sahalarında oynayacak. Uzun seyahatlerin en aza inmesi, takıma ciddi bir fiziksel ve zihinsel dinlenme avantajı sağlayacak. Fenerbahçe, bu süreçte Şampiyonlar Ligi maçları için de İstanbul dışına çıkacak. Kanarya, Devler Ligi’nde kalan dört maçın üçünde deplasmana (Shakhtar, LASK, Atletico Madrid) gidecek, birini ise evinde (Villarreal) oynayacak.

Fenerbahçe’ye fikstür avantajı: Sarı lacivertliler, 12 haftada sadece 1 kez uçağa binecek

GÖKTÜRK SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, 9 Temmuz’da yapılan fikstür çekiminin ardından, “Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Adil bir fikstür. Fikstürde 2 numaralı topun haksız rekabet arz eden bazı avantajları olduğunu söylemiştik. Bu algoritmada değişmesi gereken 5 kriteri özellikle vurgulamıştık” açıklamasını yapmıştı.

FENERBAHÇE’NİN 13 HAFTALIK FİKSTÜRÜ

12. hafta: Kocaelispor (D)

13. hafta: Erzurumspor FK

14. hafta: Başakşehir (D)

15. hafta: Trabzonspor

16. hafta: Kasımpaşa (D)

17. hafta: Amed Sportif

18. hafta: Gençlerbirliği

19. hafta: Konyaspor (D)

20. hafta: Samsunspor

21. hafta: Beşiktaş (D)

22. hafta: Gaziantep FK

23. hafta: Eyüpspor (D)

24. hafta: Ç. Rizespor

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala