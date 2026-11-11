Fenerbahçe'yi eleyen Halkbank yarı finalde
Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Başkent takımı, kupada yarı finale yükseldi.
Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.
Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Anlaşma tamam!
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Halkbank: Kaziyski, Halit Kurtuluş, Ferreira, Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin)
Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mert Matic)
Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9
Süre: 156 dakika