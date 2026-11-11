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Fenerbahçe'yi eleyen Halkbank yarı finalde

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Fenerbahçe'yi eleyen Halkbank yarı finalde
Başlık ResmiFenerbahçe'yi eleyen Halkbank yarı finalde

Halkbank, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla Başkent takımı, kupada yarı finale yükseldi.

Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sonrası maçın hakemi Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.

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Halkbank: Kaziyski, Halit Kurtuluş, Ferreira, Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Umut Özdemir, Deroo, Ömercan Burak Karahan, Ertuğrul Gazi Metin)

Fenerbahçe Medicana: Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Barthelemy, Kreling (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Muhammed Kaya, Mert Cuci, Mert Matic)

Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9

Süre: 156 dakika

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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