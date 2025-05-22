Fener’in ölü yatırımı! Kanarya'nın büyük beklentilerle aldığı isimler fos çıktı

Jose Mourinho döneminde birçok oyuncunun performansında düşüş yaşanırken, flaş transferler de hayal kırıklığı yaşattı. Amrabat, Maximin ve Carlos’un bedeli ağır oldu.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de geçen sezon İsmail Kartal’la parlayan yıldızlar, bu sezon Jose Mourinho ile söndü. Kariyer rekoru kıran İrfan Can kayıplara karışırken, Osayi, İsmail, Dzeko, Djiku başta olmak üzere birçok isim geçen sezonki performanslarının altında kaldı.

Ancak asıl darbe takımı kanatlandırsın diye alınan oyuncuların çakılması oldu. Özellikle üç isim tam anlamıyla hayal kırıklığı yaşattı. Saint Maximin, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat beklentileri karşılamazken maliyetleriyle de cep yaktı. Üç oyuncu için harcanan 40 milyon avro kelimenin tam anlamıyla çöpe gitti.

SEZON SONUNDA VEDA

Jose Mourinho döneminin ilk transferi olan Maximin yıllık 8 milyon avroluk ücretiyle takımın en çok kazanan oyuncularından olurken, futbolundan ziyade disiplinsiz davranışlarıyla gündeme geldi. Fiorentina’dan 2 milyon avroya, 13 milyon avro satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, Maximin’e kıyasla bir nebze iyi olsa da 4 milyon avroluk yıllık ücretinin karşılığını veremedi.

En ağır fatura ise Diego Carlos’ta çıktı. Savunmaya ilaç olması için 11 milyon avro bonservisle transfer edilip, 4 milyon avro yıllık ücret verilen sambacı sakatlıklardan başını alamadı. Hepsiyle yollar ayrılacak.