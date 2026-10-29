Ferdi Kadıoğlu'nda son durum ne? Hürzeler açıkladı

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City karşılaşmasında oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

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İngiltere Premier Lig'de Brighton, sezonun 9'uncu haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Lig Kupası'nda da Manchester City ile karşılaşan Brighton, penaltı atışları sonucunda rakibine mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

HÜRZELER'DEN FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, takımın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Hürzeler, son maçta dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giyebilecek isimler arasında olduğunu belirtti.

Alman teknik adam, “Chema Andres, Ferdi Kadıoğlu ve Charalampos Kostoulas’ı dün dinlendirdik ve cumartesi günü oynayabileceklerinden oldukça eminiz. Verebileceğimiz en yeni bilgi bu” ifadelerini kullandı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın geçtiğimiz hafta deplasmanda Liverpool ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu, 4. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyuna devam edememişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'de Brighton'ın oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu, Konferans Ligi'ndeki Tromso karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkarken Jablonec ve Manchester United ile oynanan kupa maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: HABER MERKEZİ

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