Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Ferdi Kadıoğlu'nda son durum ne? Hürzeler açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ferdi Kadıoğlu'nda son durum ne? Hürzeler açıkladı
Başlık ResmiFerdi Kadıoğlu'nda son durum ne? Hürzeler açıkladı

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City karşılaşmasında oynayabilecek durumda olduğunu açıkladı.

Kaydet
|

İngiltere Premier Lig'de Brighton, sezonun 9'uncu haftasında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Lig Kupası'nda da Manchester City ile karşılaşan Brighton, penaltı atışları sonucunda rakibine mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

HÜRZELER'DEN FERDİ KADIOĞLU AÇIKLAMASI

Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, takımın sakatlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Hürzeler, son maçta dinlendirilen Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giyebilecek isimler arasında olduğunu belirtti.

Alman teknik adam, “Chema Andres, Ferdi Kadıoğlu ve Charalampos Kostoulas’ı dün dinlendirdik ve cumartesi günü oynayabileceklerinden oldukça eminiz. Verebileceğimiz en yeni bilgi bu” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe
SPOR

İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'nin Göztepe planı: Dirk Kuyt'ın 11'i netleşiyor

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın geçtiğimiz hafta deplasmanda Liverpool ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı. Milli futbolcu, 4. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak oyuna devam edememişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'de Brighton'ın oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Milli futbolcu, Konferans Ligi'ndeki Tromso karşılaşmasında da ilk 11'de sahaya çıkarken Jablonec ve Manchester United ile oynanan kupa maçlarında ise sonradan oyuna dahil oldu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.