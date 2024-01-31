Fernando Santos Ali Koç'un rüyasını gerçekleştiriyor! 4 yıl önce Fenerbahçe'yi elinin tersiyle itti şimdi Beşiktaş'a geliyor

TRANSFERDE SON DAKİKA... 4 yıl önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve Ali Koç ile görüşmesine rağmen Chelsea'ye imza atan 25 yaşındaki Fransız stoperin Fernando Santos'un çalıştırdığı Beşiktaş ile masaya oturduğu ortaya çıktı.

Kadrolarını güçlendirmek için yoğun bir mesai harcayan Süper Lig kulüpleri özellikle 5 büyük ligde fazla forma şansı bulamayan yıldızlarla görüşmelere başlarken, Fernando Santos'la yeniden yapılanmaya giden Beşiktaş'ın Fransız stoperle masaya oturması Fenerbahçe camiasında da bir hayli dikkat çekti. İşte 31 Ocak'ta yaşanan sıcak gelişmeler...

CARVALHO'YU GEÇEN SEZON FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Portekiz basınından Zerozero, Beşiktaş ile William Carvalho arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Real Betis ile olan sözleşmesinin bitimine 2.5 yıl olan 31 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ın teklifini kabul ettiği ve Siyah-Beyazlılar ile 3.5 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştığı belirtiliyor. William Carvalho, 5.5 sezon geçirdiği Real Betis'ten ayrılmaya ikna olmuş durumda. Portekizli oyuncu, daha önce milli takımda çalıştığı Fernando Santos ile Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Fernando Santos'un da Beşiktaş'ta transfer adına ilk olarak kendisini istediği ifade edilmekte.

Zerozero, Real Betis ile Beşiktaş arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığını fakat ortak bir yolda görüşmelerin olumlu sonuçlanacağına inanıldığını belirtiyor. Oyuncunun Beşiktaş'a gitmek istemesi nedeniyle Real Betis'in anlaşmaya ikna olacağı aktarılmakta.

GALATASARAY SAĞ BEK VE SOL BEK ARIYOR

Sarı-Kırmızılı kulübün, Marsilya forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Jonathan Clauss ile görüştüğü ortaya çıktı. Kulübüyle 2025 yılına kadar mukavelesi bulunan, aynı zamanda Fransa Milli Takımı’nın formasını da giymeye devam eden Clauss için Marsilya’ya ilk teklifin yapıldığı, ancak şu ana kadar olumlu veya olumsuz somut bir gelişmenin yaşanmadığı öğrenildi.

Galatasaray’ın ana planı, Clauss’u satın alma opsiyonuyla beraber kiralamak. Marsilya cephesinin ise bu sezon 18 lig maçında forma giyen ve 1 gol 2 asistle oynayan tecrübeli savunmacıyı bırakmasının o kadar da kolay olmayacağı belirtiliyor. Sol bek arayışları doğrultusunda gündeme gelen son isim de Fransa’dan. Sarı-Kırmızılılar, Lyon’un 31 yaşındaki oyuncusu Nicolas Tagliafico ile masaya oturdu. Fransız basınındaki iddialara göre Galatasaray’ın yaptığı ilk teklif kabul edilmedi. Ancak anlaşma çok uzak değil, bonservis pazarlıkları sürüyor.

RIDVAN YILMAZ İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Sarı-Kırmızılılar, gündemdeki yabancı oyunculardan biri transfer edilse bile Rıdvan Yılmaz’ı da kadrosuna katmaya çalışacak. Rangers’la bonservis sorununu çözmeye uğraşan Galatasaray Yönetimi, böylece yeniden yabancı bir sol bek ve Rıdvan rotasyonuyla sol bek krizini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. (FANATİK)

SİUUU SERDAR GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe, hücum hattını yerli bir forvet oyuncusuyla takviye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim ve sportif direktör Mario Branco, belirlenen adaylarla her gün görüşmeler gerçekleştiriyor. Sarı-Lacivertliler’in seçeneklerinden biri de sezon başında Karagümrük’e giden Serdar Dursun’u geri getirmek. 32 yaşındaki forvet, yapılan görüşmede dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Tecrübeli oyuncu şimdi Fenerbahçe’den gelecek çağrıyı bekliyor. Serdar Dursun, Karagümrük’te şu ana kadar 23 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı. Teknik direktör İsmail Kartal da Umut Nayir’in ayrılığı sonrası Serdar’ın dönmesine sıcak bakıyor. Başarılı oyuncu, Fenerbahçe formasını giydiği 2 sezonda 64 resmi maça çıkmış, 19 kez gol sevinci yaşarken, 9 da asist yapmıştı. (FANATİK)

BEŞİKTAŞ'TAN MALANG SARR BOMBASI

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor. Sabah'ta yer alan habere göre kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı. Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

4 yıl önce Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Malang Sarr, Ali Koç'un resmi transfer teklifini reddedip Chelsea'nin yolunu tutmuştu. Daha sonra Porto, Monaco gibi devlerin formalarını giyen Sarr kendisinden beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştı. Oyuncunun Portekizli teknik adamla görüşmesi ise hem Beşiktaş hem Fenerbahçe cephesinde oldukça dikkat çekti.

WORRAL VE PAULİSTA DA GÜNDEMDE

Ayrıca Nottingham Forest'ın kaptanı Joe Worral için nabız yoklayan Beşiktaş, 5 milyon Euro bonservis talebiyle karşılaşınca geri adım attı. Siyah-beyazlıların sonuç alamadığı bir diğer isim ise Gabriel Paulista oldu. Yöneticiler, Valencialı oyuncu için Atletico Madrid'in devreye girmesiyle hedefine ulaşamadı. (FOTOMAÇ)

SZYMANSKİ'DEN SONRA BENEDYCZAK SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar 3 önemli ismi kadrosuna katan sarı lacivertliler, takviyelerine devam edecek.Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda temaslarını hızlandırdı. Kanarya'nın özellikle Fred'in sakatlığı ve Crespo'nun olası ayrılığı sonrası yabancı transferi yapabileceği öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, Sebastian Szymanski'nin vatandaşını gündemine aldığı kaydedildi. Fenerbahçe, Parma'da top koşturan Adrian Benedyczak'ı kadrosuna katmayı planlıyor.

Sarı lacivertlilerin scout ekiplerinin, 23 yaşındaki genç oyuncuyu takibe aldığı belirtildi. Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin, Benedyczak'ı takip aşamasında olduğu ve henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı.Bunun yanı sıra Fenerbahçeli taraftarların Benedyczak ismi sonrası transfer için heyecana kapıldığı vurgulandı. Orta saha, sol kanat ve forvette görev yapan Adrian Benedyczak, bu sezon Parma'da 23 maça çıktı. Benedyczak bu karşılaşmalarda 8 gol attı. Ayrıca 1 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Polonyalı yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek. 1.91 boyundaki oyuncu kariyerinde Pogon Szczecin, Chrobry Glogow, Pogon Szczecin ve AP Pogon gibi takımlarda da top koşturmuştu. Polonya U21 takımında ise 21 müsabakada ter döken Benedyczak, 8 gol attı. (TAKVİM)