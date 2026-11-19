Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2027 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimi için başvuruda bulunan 3 ismi resmen açıkladı. Mevcut başkan Gianni Infantino'nun karşısına Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo ve Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kohzo Tashima çıktı. Seçim, 18 Mart 2027'de Fas'ta yapılacak.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2027 yılında düzenlenecek başkanlık seçimine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. FIFA, mevcut başkan Gianni Infantino'nun da aralarında bulunduğu 3 ismin adaylık başvurusunun alındığını duyurdu.

FIFA'nın 19 Kasım 2026 tarihli resmî açıklamasına göre başkanlık seçimi, 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek 77. FIFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek.

FIFA BAŞKANLIĞI İÇİN 3 İSİM BAŞVURDU

FIFA, üye federasyonlar tarafından önerilen ve başvuruları kuruma ulaşan başkan adaylarını açıkladı.

2027 FIFA başkanlık seçimi için başvuruda bulunan isimler şöyle:

Philippe Diallo: Fransa Futbol Federasyonu Başkanı

Gianni Infantino: Mevcut FIFA Başkanı

Kohzo Tashima: Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Böylece 2016 yılından bu yana FIFA Başkanlığı görevini yürüten Gianni Infantino'nun karşısına iki rakip çıktı.

FIFA başkanlığı için 3 aday açıklandı! Infantinoya iki rakip çıktı

UEFA'DAN PHILIPPE DIALLO'YA DESTEK

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, FIFA başkanlığı için Avrupa'dan destek alan isim oldu.

UEFA, 16 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantının ardından Diallo'nun adaylığının desteklendiğini açıklamıştı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in başkanlık ettiği toplantıda, UEFA Yönetim Kurulu ve FIFA Konseyinde temsil edilen Avrupa federasyonlarının Diallo'ya oy birliğiyle destek verdiği bildirilmişti.

JAPONYA'DAN INFANTINO'YA RAKİP

FIFA başkanlığına aday olan bir diğer isim ise Japonya Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Kohzo Tashima oldu.

2016-2024 yılları arasında Japonya Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Tashima, FIFA Konseyinde de görev aldı.

Japonya Futbol Federasyonu, 17 Kasım'da Tashima'nın adaylık belgelerini FIFA'ya resmen sundu.

68 yaşındaki Tashima'nın adaylık başvurusu için gerekli olan 5 ulusal federasyonun desteğini aldığı açıklandı.

INFANTINO YENİDEN BAŞKANLIK İSTİYOR

FIFA Başkanı Gianni Infantino da 2027 seçimlerinde yeniden aday olduğunu daha önce duyurmuştu.

26 Şubat 2016'da FIFA Başkanlığına seçilen Infantino, görevini sürdürmek için bir kez daha üye federasyonların desteğini isteyecek.

Infantino, 2026 yılında Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

ADAYLAR İÇİN SON KARAR 18 ŞUBAT'TA

FIFA'nın açıklamasında, başkanlık için yapılan 3 başvurunun seçim komitesine gönderildiği belirtildi.

Komite, adayların FIFA tüzüğü ve yönetişim düzenlemelerinde belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını inceleyecek.

İncelemenin ardından başvuruları kabul edilen adaylar kesinleşecek.

FIFA, üye federasyonların kabul edilen adaylar hakkında en geç 18 Şubat 2027 tarihine kadar bilgilendirileceğini duyurdu.

Başkanlık seçimi ise 18 Mart 2027 Perşembe günü Fas'ın Rabat kentinde yapılacak 77. FIFA Kongresi'nde gerçekleştirilecek.

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