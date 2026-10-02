FIFA'dan Boluspor’a üç dönem transfer yasağı

Trendyol 1'inci Lig’de 8 haftada sadece 1 puan alarak son sırada yer alan Boluspor'a, Uluslarası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin transfer tescil tahtası 3 dönem kapatıldı.

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FIFA tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Trendyol 1'inci Lig ekibine transfer yasağı uygulandı.

Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti. Mali açıdan zorlu bir süreçten geçen Boluspor, FIFA kararıyla 3 dönem boyunca yeni transferlerini tescil ettiremeyecek.

Boluspor, 8 haftada rakip fileleri 3 defa havalandırırken kalesinde 20 gol gördü.

SEKİZ HAFTADA BİR PUAN

Trendyol 1'inci Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek puanını ligin 7’nci haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak elde etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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