FIFA'dan Boluspor’a üç dönem transfer yasağı
Trendyol 1'inci Lig’de 8 haftada sadece 1 puan alarak son sırada yer alan Boluspor'a, Uluslarası Futbol Federasyonları Birliği'nden (FIFA) kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin transfer tescil tahtası 3 dönem kapatıldı.
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FIFA tarafından yayımlanan transfer tescil yasağı listesinde Boluspor da yer aldı. Trendyol 1'inci Lig ekibine transfer yasağı uygulandı.
Yasağın başlangıç tarihi 1 Ekim 2026 olarak kayıtlara geçti. Mali açıdan zorlu bir süreçten geçen Boluspor, FIFA kararıyla 3 dönem boyunca yeni transferlerini tescil ettiremeyecek.
SEKİZ HAFTADA BİR PUAN
Trendyol 1'inci Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan Boluspor, geride kalan 8 haftada 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlı ekip, tek puanını ligin 7’nci haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kalarak elde etti.
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