FIFA'dan kötü haber: Türk kulübüne yeni transfer yasağı

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Kayserispor, eski futbolcusu Mehdi Bourabia’dan kaynaklanan alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni bir transfer ve tescil yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kayserispor, 456 bin euro borcu sebebiyle yeni bir transfer yasağı aldı. Mali yükümlülük yerine getirilene kadar yasak devam edecek.

Kaysersipor, TFF 1'inci Lig'de 19 puanla lider durumda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "FIFA nezdinde eski futbolcumuz Mehdi Bourabia dosyasından kaynaklanan 456.000 Euro tutarındaki alacak nedeniyle kulübümüze yeni bir transfer ve tescil yasağı uygulanmıştır. FIFA’nın 6 Ekim 2026 tarihli yazısında, mali yükümlülüğün yerine getirilmesine kadar yasağın devam edeceği bildirilmiştir. Bu dosyayla birlikte kulübümüzün mevcut transfer yasağı dosya sayısı 5’e, söz konusu dosyalara ilişkin toplam yükümlülük ise 771.000 Euro’ya ulaşmıştır. Dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması amacıyla gerekli hukuki ve mali çalışmalar kulübümüz tarafından sürdürülmektedir" denildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala