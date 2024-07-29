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Filenin Sultanları Paris'te ilk maçına çıkıyor! Rakip Hollanda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları Paris&#039;te ilk maçına çıkıyor! Rakip Hollanda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ay yıldızlılar son altı yıldır hiç mağlup olmadığı Hollanda’yla kozlarını paylaşacak. Güney Paris Arena’daki maç 10.00’da başlayacak.

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. Fransa’nın başkenti Paris’teki South Paris Arena’da oynanacak mücadele 10.00’da başlayacak. Hollanda’ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen millî takım, altı yılda sekiz defa karşılaştığı Portakallara mağlup olmadı.

İTALYA, DOMİNİK'İ YENDİ

Organizasyonun C Grubu’nda yer alan millîler, Hollanda maçının ardından Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile mücadele edecek. Grupta oynanan ilk maçta İtalya, Dominik Cumhuriyeti’ni 25-19, 24-26, 25-21 ve 25-18 setlerle 3-1 mağlup etti.

Son Milletler Ligi şampiyonu İtalya, 2024 Paris Olimpiyatları’na iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay yıldızlıların kadrosunda, Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer alıyor.

MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki grup karşılaşmalarının programı şöyle:

Bugün: 10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos: 10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos: 10.00 Türkiye-İtalya

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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