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Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya kazandı

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Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalyaya uzandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler atlama masasında Filipinli Carlos Edriel Yulo altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler atlama masası aletinin finalleri yapıldı.

Filipinli Carlos Edriel Yulo 15.116 puanla altın madalyaya uzanırken, Ermeni Artur Davtyan 14.966 puanla gümüş, Büyük Britanyalı Harry Hepworth 14.949 puanla bronz madalya kazandı.

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