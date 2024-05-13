Final maçı öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber! Juventus milli yıldız için endişeli
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Juventus'a, İtalya Kupası finali öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber. Sakatlanan milli oyuncunun durumu yarın belli olacak.
İtalya Seria A'da İtalya Kupası heyecanı yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan Juventus ile Avrupa Ligi'nin finalisti Atalanta karşılaşacak.
15 Mayıs'ta oynanacak final maçı öncesi Juventus'a Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.
KENAN YILDIZ SAKATLANDI
Calciomercato'da yer alan habere göre Kenan Yıldız, Juventus'un bugünkü idmanına katılamadı. Milli futbolcunun durumunun yarın değerlendirmeye alınacağı vurgulandı.
Sportmediaset ise Kenan Yıldız'ın muhtemelen Juventus'un final maçı kadrosunda yer almayacağını yazdı.
Kenan Yıldız 1-1 sona eren Salernitana maçında sağ omzundan sakatlanmıştı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi