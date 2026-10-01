Aralarında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF yöneticisi Ural Aküzüm, Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile Galatasaray yöneticileri Emir Aral ve Maruf Güneş’in de bulunduğu 448 isim bahisten PFDK’ya sevk edildi. Sırada 2. Lig ve 3. Lig kulüpleri var...

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Türk futbolunda MHK Başkanı ve kurul üyelerine yönelik gözaltı operasyonunun ardından bu defa da yöneticileri kapsayan geniş çaplı bir bahis hamlesi geldi. TFF, Süper Lig ve 1. Lig’de son 5 yıl içinde yöneticilik yapan ve görevde bulundukları dönemde bahis oynadıkları tespit edilen 448 kişiyi, Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.

Listenin en dikkat çekici tarafı, yalnızca eski yöneticilerin değil, hâlen Türk futbolunun en üst kademelerinde görev yapan isimlerin de bulunması. 448 kişinin içinde en çarpıcı isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 İSİM

Dört büyükler içinde Trabzonspor 13, Beşiktaş 10, Galatasaray 5, Fenerbahçe 3; toplam 31 isim disipline gönderildi. Listede Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile birlikte yeşil beyazlı kulüpten de 17 kişi yer aldı. Disiplin talimatına göre TFF mevzuatına tabi kişilerin futbol müsabakaları veya futbolla ilgili herhangi bir faaliyet üzerine doğrudan ya da dolaylı bahis oynaması yasak.

Bahis eylemi PFDK tarafından sabit görülürse, 57/2’ye göre ilgili kişiler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alacak.

Fırtına dinmiyor! Bahis soruşturması yeşil sahadan yönetim katına çıktı

MAÇLARINA OYNADILARSA...

Ancak kurul, 2025-26 bahis dosyalarında 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 12 ay hak mahrumiyeti cezaları verirken; bazı dosyalarda FDT 13. maddesindeki indirimi uyguladı ve cezayı 45 güne kadar düşürdü. PFDK’ya sevk edilen yöneticilerin hangi karşılaşmalara bahis oynadığı kritik önem taşıyor.

Kendi kulüplerinin maçlarına bahis oynadıklarının belirlenmesi tek başına şike anlamına gelmese de, bahis ile maçın sonucunu veya sürecini etkilemeye yönelik bir eylem arasında bağlantı kurulması hâlinde cezalar çok daha ağırlaşabiliyor. FDT’ye göre sonuç etkileme hâlinde sürekli hak mahrumiyeti, yönetici kaynaklı ihlalde ise kulüp açısından küme düşürmeye kadar uzanan yaptırımlar söz konusu.

HACIOSMANOĞLU: KELLEMİ ORTAYA KOYARIM!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan bahis soruşturmasıyla ilgili çarpıcı sözler. Gazeteci Hadi Özışık’a konuşan Hacıosmanoğlu, “Bahis verilerinin çözümleri üç ay önce geldi. Biz bunları inceledik, çalışmalar yeni bitti ve yayınladık. Bizde kahpelik yok. Kim nerede pislik yaptıysa ortaya çıkarmak için kellemi ortaya koyarım” dedi.

Operasyonların zamanlamasıyla ilgili tartışmalara da değinen TFF Başkanı, “Bir ayrışma ya da ön alma gibi bir durum söz konusu değil. 2. ve 3. Ligleri de duyuracağız” ifadelerini kullandı.

İŞTE BAHİSÇİ YÖNETİCİLER

Fenerbahçe: Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer.

Eren Ali Dişli, Bekir İrdem, Erdem Sezer. Galatasaray: Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm.

Emir Aral, Özgür Işıtan Gün, Ali Yüce, Maruf Güneş, Hüseyin Ural Aküzüm. Beşiktaş: Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya.

Tarkan Ser, Kerem Gürel, Fırat Fidan, Miraç İltuğ Sungur, Kadir Kılıç, Mustafa Mollaoğlu, Hakan Daltaban, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Enis Ulusoy, Serhan Çetinsaya. Trabzonspor: Ertuğrul Doğan, Yalçın Orhan, Zeyyat Kafkas, Murat İskender, Kemal Ertürk, Taner Fikret Saral, Lokman Sadıklar, Şenol Kaynar, Abdulkadir Ferda Başkan, Semih Hekimoğlu, Derviş Köz, İbrahim Şahinkaya, Ceyhun Eskici.

ERTUĞRUL DOĞAN: BU BİZE DERS OLSUN

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bahis sevki sonrası açıklama yaptı. Doğan, “Yöneticilikte 9. yılım... Daha önce böyle konular gündemde yoktu! TFF daha önce bu konularda bilgilendiriyordu ama yöneticileri bilgilendirmedi. Şunu söylemek isterim, kasıtlı veya herhangi bir durum söz konusu değil. Daha önce konuştuk ve gerekli makamlara da bilgi verdim. Bu şirketler, kulüplerin sponsoruydu ve lansmanlar yapıldı. Kimse buradan sıkıntı geleceğini düşünmedi. Bir hatamız olduysa affola ama hatamız yok. Önceki yıllarda böyle gündemler yoktu ve insanlar hesap açtı. Yıllar öncesine dayanıyor. Olaylardan önce de hesabım kapandı. Böyle bir şey başımıza geldi ve savunma vereceğiz. Art niyeti olan kimse, resmî hesap açıp orada bunlarla oluşmaz. Başa gelende hayır vardır. Bu herkese ders olsun, bize de...” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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