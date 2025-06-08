Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda zafer Carlos Alcaraz'ın

Kaynak: Anadolu Ajansı 8 Haziran 2025 22:06 - Güncelleme: 8 Haziran 2025 22:13 - Güncelleme:

Fransa Açık tek erkekler finalinde Carlos Alcaraz, 2-0 geriye düştüğü maçta Jannik Sinner'i 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Alcaraz 29 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

2025 Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz, şampiyon oldu. Başkent Paris'te düzenlenen 2025 Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı. Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı. Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı. Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1'e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti. Alcaraz, iyi oyununu 4. sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı. Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti. İlgili Haber UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülük kupası Fransa'nın! Almanya'yı 2-0 ile geçtiler

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru