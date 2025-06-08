Roland Garros erkekler finali saat kaçta, hangi kanalda? Jannik Sinner-Carlos Alcaraz maçı

Dünya 1 numarası Jannik Sinner ile son şampiyon Carlos Alcaraz, 2025 Roland Garros finalinde karşı karşıya geliyor. 8 Haziran Pazar günü Paris’te oynanacak Roland Garros erkekler finali saati, Türkiye'den izlenebilecek yerler ve yayın kanalı merak ediliyor.

Tenis dünyasının en heyecan verici rekabetlerinden biri, 2025 Roland Garros finalinde zirveye ulaşıyor. Roland Garros erkekler finali saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

ROLAND GARROS ERKEKLER FİNALİ SAAT KAÇTA?

2025 Roland Garros erkekler finali, 8 Haziran Pazar günü TSİ 15.30'da başlayacak. Court Philippe-Chatrier’de oynanacak bu maç, Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz arasındaki 12. karşılaşma olacak. İkilinin ilk Grand Slam final mücadelesi olarak tarihe geçecek maçın, kadınlar çiftler finalinin ardından başlaması bekleniyor. Bu nedenle maçın başlama saatinde sarkma olabilir.

Sinner, turnuvada set kaybetmeden finale ulaşırken Alcaraz dört maçta set kaybetti ancak son dört karşılaşmada İtalyan rakibine üstünlük kurmayı başardı.

ROLAND GARROS FİNALİ NEREDE İZLENİR?

Roland Garros finali, Paris’in ikonik Court Philippe-Chatrier kortunda gerçekleşecek. Bu tarihi kort, 15.000 seyirci kapasitesiyle dünyanın en prestijli tenis arenalarından biri olarak biliniyor. Maçı yerinde izlemek isteyenler için biletler haftalar öncesinden tükenmiş olsa da dünya genelinde milyonlarca tenis sever televizyon ve dijital platformlar üzerinden bu epik karşılaşmayı takip edecek.

Türkiye’de maç, Eurosport 1 ve S Sport Plus üzerinden maç canlı yayınlanacak.

Uluslararası çapta ise TNT Sports, HBO Max, France TV ve Amazon Prime gibi platformlar maçı yayınlayacak.

JANNİK SİNNER CARLOS ALCARAZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye’de Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz arasındaki Roland Garros finali, Eurosport 1 (Digiturk 71, D Smart 75, Kablo TV 225, Tivibu 71, Turkcell TV+ 79), S Sport Plus ve DMAX Türkiye (Digiturk 49, D Smart 46, Kablo TV 35, Tivibu 62, Turkcell TV+ 39, Vodafone TV 31) kanallarında canlı yayınlanacak.

ROLAND GARROS 2025 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz arasındaki Roland Garros finali, 8 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye saatiyle 15:30’da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Sinner-Alcaraz finali, Paris’teki Court Philippe-Chatrier kortunda gerçekleşecek. Bu ikonik kort, Roland Garros’un en prestijli sahası olarak biliniyor.