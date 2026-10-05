Fransa, Belçika'yı darmadağın etti
UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 8 maçla devam etti. A Ligi'nde Türkiye'nin grubunda Fransa, Belçika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.
Organizasyonun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.
A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito atarken, milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti.
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Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa, Desire Doue, Rayan Cherki ve Michael Olise'nin (2) golleriyle Belçika'yı 4-1 yendi. Belçika'nın golü Dodi Lukebakio'dan geldi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
A Ligi
1. Grup:
İtalya-Türkiye: 3-1
Fransa-Belçika: 4-1
B Ligi
2. Grup:
Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0
Ukrayna-Macaristan: 1-2
4. Grup:
Bosna Hersek-Polonya: 1-0
Romanya-İsveç: 0-1
C Ligi
2. Grup:
Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1
Karadağ-Ermenistan: 0-0