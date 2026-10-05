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Spor

Fransa, Belçika'yı darmadağın etti

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Fransa, Belçika'yı darmadağın etti
Başlık ResmiFransa, Belçika'yı darmadağın etti

UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası, 8 maçla devam etti. A Ligi'nde Türkiye'nin grubunda Fransa, Belçika'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

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Organizasyonun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar oynandı.

A Ligi 1. Grup'ta oynanan maçta Türkiye, deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi takımın gollerini Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori ve Francesco Pio Esposito atarken, milli takımın tek golünü Aral Şimşir kaydetti.

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Aynı gruptaki diğer mücadelede ise Fransa, Desire Doue, Rayan Cherki ve Michael Olise'nin (2) golleriyle Belçika'yı 4-1 yendi. Belçika'nın golü Dodi Lukebakio'dan geldi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup:

İtalya-Türkiye: 3-1

Fransa-Belçika: 4-1

B Ligi

2. Grup:

Kuzey İrlanda-Gürcistan: 0-0

Ukrayna-Macaristan: 1-2

4. Grup:

Bosna Hersek-Polonya: 1-0

Romanya-İsveç: 0-1

C Ligi

2. Grup:

Kıbrıs Rum Kesimi-Letonya: 2-1

Karadağ-Ermenistan: 0-0

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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