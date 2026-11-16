Fransa maçına damga vurdu: Avrupa basını milli yıldızın performansını mercek altına aldı
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 1.Grup'taki altıncı ve son maçına Fransa deplasmanında çıktı. Milliler grubu puansız, son sırada tamamlarken, maça yıldız oyuncumuzun bireysel performansı damga vurdu. Avrupa basını milli yıldızın karşılaşmada ortaya koyduğu performansa geniş yer verdi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.
Ev sahibi ekibin gollerini Emirhan Topçu (kendi kalesine) ve Kroupi atarken, milli takımın tek golünü Abdülkerim Bardakcı kaydetti.
BERKE ÖZER'İN PERFORMANSINA YAKIN TAKİP
Fransa deplasmanındaki karşılaşmaya kalecimiz Berke Özer'in performansı damga vurdu.
Avrupa basını yıldız kalecinin maçta gösterdiği başarıyı yakından inceleyerek, analizlere geniş yer ayırdı.
Berke Özer'in başarılı maç karnesi sonrası Avrupa basınında öne çıkan analizler şu şekilde:
L'EQUIPE (FRANSA):
"Fransa, zorlanmasına rağmen Türkiye karşısında galip gelerek Uluslar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi başardı. Berke Özer, yedi kurtarış yaparak mükemmel bir maç çıkardı ve bu kurtarışların bazıları muhteşemdi. Yaptığı kurtarışlar, maç içerisinde takımının puan alma umudunu diri tuttu."
AS (İSPANYA):
Arda Güler, Fransa'nın markaj hatasından yararlandığı ustaca kullandığı kornerde topu uzak direğe doğru gönderdi ve takım arkadaşına kafayla golü attırdı. Türk kaleci Berke Özer de mükemmel bir oyun sergiledi, ilk yarıda adeta kalesine duvar ördü.
LA VOIX DU NORD (FRANSA):
"Berke Özer formundaydı. İlk yarıda, Fransa ondan fazla gol fırsatı bulmasına rağmen bunların hiçbiri golle sonuçlanmadı. Peki neden böyle oldu? Çok iyi ve hatta zaman zaman olağanüstü bir performans sergileyen Lille kalecisi Berke Özer yüzünden."
KICKER (ALMANYA):
Parlak bir performans sergilemeyen Fransa, büyücü Berke Özer’e rağmen grup birinciliğini elde etti. Türkiye, özellikle kaleci Özer'in güçlü performansıyla Fransızların işini zorlaştırdı ancak Emirhan Topçu'nun kendi kalesine attığı gol büyüyü bozdu. Türkiye bir maçtan daha eli boş dönse de bu sefer saygıdeğer bir performans sergiledi.
REAL MADRİD RESMİ SİTE (İSPANYA):
Mbappe, Konate ve Camavingalı Fransa ile Arda Güler'in Türkiye'sini yendi. Takımının en dikkat çeken oyuncusu olan Güler maçın tamamında oynadı, takımının golünde açtığı harika ortayla asist yaptı.