Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı! İşte yeni sahibi
Fransa'nın 6 kez şampiyonluk yaşayan köklü kulübü Bordeaux, mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla borçları üstlenilmek şartıyla 1 euro karşılığında ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e devredildi.
Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Bordeaux'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarihi kulüp, borçları üstlenilmek kaydıyla sembolik 1 euro karşılığında ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e devredildi.
Bordeaux Kulübü tarafından yapılan açıklamada, satışın kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
BORÇLARI YENİ SAHİBİ ÜSTLENECEK
Kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu Park Bench'e, mevcut borçların üstlenilmesi şartıyla sembolik bir bedel karşılığında devrettiği bildirildi.
Açıklamada, yasal devir sürecinin devam ettiği ve potansiyel alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonu karşısına çıkacağı ifade edildi.
FİNANSAL SORUNLAR NEDENİYLE KÜME DÜŞMÜŞTÜ
Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesinin ardından bir alt lige düşürülmüştü.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunan köklü kulüp, bugün bölgesel ligde mücadele ediyor.