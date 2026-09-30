Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı! İşte yeni sahibi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı! İşte yeni sahibi
Başlık ResmiFransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı! İşte yeni sahibi

Fransa'nın 6 kez şampiyonluk yaşayan köklü kulübü Bordeaux, mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla borçları üstlenilmek şartıyla 1 euro karşılığında ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e devredildi.

Kaydet
|

Fransa futbolunun köklü kulüplerinden Bordeaux'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tarihi kulüp, borçları üstlenilmek kaydıyla sembolik 1 euro karşılığında ABD merkezli yatırım fonu Park Bench'e devredildi.

Bordeaux Kulübü tarafından yapılan açıklamada, satışın kulübün mahkeme kararıyla tamamen kapatılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Futbol kulübü sahibine evinde silahlı saldırı! Ünlü isim hayatını kaybetti
DÜNYA

Futbol kulübü sahibine evinde silahlı saldırı! Ünlü isim hayatını kaybetti

BORÇLARI YENİ SAHİBİ ÜSTLENECEK

Kulübün sahibi Gerard Lopez'in Bordeaux'yu Park Bench'e, mevcut borçların üstlenilmesi şartıyla sembolik bir bedel karşılığında devrettiği bildirildi.

Açıklamada, yasal devir sürecinin devam ettiği ve potansiyel alıcıların önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi'nin Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonu karşısına çıkacağı ifade edildi.

FİNANSAL SORUNLAR NEDENİYLE KÜME DÜŞMÜŞTÜ

Bordeaux, 2022-2023 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getiremediğinin tespit edilmesinin ardından bir alt lige düşürülmüştü.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 6 şampiyonluğu bulunan köklü kulüp, bugün bölgesel ligde mücadele ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.