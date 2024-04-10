Futbol dünyası sarsılacak! Ahmet Çakar'dan operasyon ve tutuklama iddiası!

Yaptığı açıklamalarla adıdan söz ettiren ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çalkantılı bir süreçten geçen Türk futboluna yakın zamanda FIFA'nın bir operasyon yapacağını iddia etti.

Ahmet Çakar'dan Türk futbolunu sarsacak iddia geldi. Çakar "Çok yakında FIFA Türkiye liglerine operasyon yapacak. Sonrasında tutuklamalara olacak." ifadelerini kullandı. Türk futbolunda yaşandığı iddia edilen 'bahis şikesi' konusuna değinen Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğu iddiasında bulundu.

FIFA'nın çok yakın zamanda Türk liglerine operasyon yapacağını söyleyen Ahmet Çakar, tutuklamaların da olacağını iddia etti.

Ahmet Çakar' işin içinde hakemlerin de olduğunu iddia etti, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu." açıklamasını yaptı.