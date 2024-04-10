Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbol dünyası sarsılacak! Ahmet Çakar'dan operasyon ve tutuklama iddiası!

Futbol dünyası sarsılacak! Ahmet Çakar'dan operasyon ve tutuklama iddiası!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol dünyası sarsılacak! Ahmet Çakar&#039;dan operasyon ve tutuklama iddiası!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaptığı açıklamalarla adıdan söz ettiren ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Çalkantılı bir süreçten geçen Türk futboluna yakın zamanda FIFA'nın bir operasyon yapacağını iddia etti.

Ahmet Çakar'dan Türk futbolunu sarsacak iddia geldi. Çakar "Çok yakında FIFA Türkiye liglerine operasyon yapacak. Sonrasında tutuklamalara olacak." ifadelerini kullandı. Türk futbolunda yaşandığı iddia edilen 'bahis şikesi' konusuna değinen Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğu iddiasında bulundu.

İlgili Haberler

FIFA'nın çok yakın zamanda Türk liglerine operasyon yapacağını söyleyen Ahmet Çakar, tutuklamaların da olacağını iddia etti.

Ahmet Çakar' işin içinde hakemlerin de olduğunu iddia etti, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu." açıklamasını yaptı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ekipler say say bitiremedi! Dilenci kadının üzerinden çıkan para pes dedirtti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Kupa finalinde ne yaşandı? Kerem Aktürkoğlu, sessizliğini bozdu - SporSüper Kupa maçında ne yaşandı! Aktürkoğlu sessizliğini bozduBeşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes Çinemre - SporBeşiktaş’tan Türk futboluna yeni armağan; Enes ÇinemreKomşu düşünsün! Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam etmekte kararlı - SporKomşu düşünsün! Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam etmekte kararlıArsenal ile Bayern Münih yenişemedi | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu - SporArsenal ile Bayern Münih yenişemedi | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turuŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol var - SporŞampiyonlar Ligi'nde çeyrek final sonuçları! Real Madrid - Manchester City maçında 6 gol varTFF'de sürpriz gelişme! Yeni başkan Ahmet Nur Çebi mi olacak? - SporTFF'de Ahmet Nur Çebi sürprizi
Sonraki Haber Yükleniyor...