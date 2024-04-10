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Süper Kupa finalinde ne yaşandı? Kerem Aktürkoğlu, sessizliğini bozdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Kupa finalinde ne yaşandı? Kerem Aktürkoğlu, sessizliğini bozdu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe U19 Kaptanı Emirhan ile yaşadıklarını anlattı. Kerem, topu taca atacaklarını yönünde bir konuşmasının bulunmadığını sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçından çekilmesinin ardından en çok tartışılan konu Kerem Aktürkoğlu'nun, sarı lacivertli futbolcu ile yaşadığı diyalog oldu.

Sarı- kırmızılı futbolcunun, Süper Kupa maçı öncesi Fenerbahçe U19 Takımı Kaptanı Emirhan Arkutcu'nun yanına giderek, "Maç başladığında topu taca atacağız, eğer siz başlarsanız siz de taca atın, ne olacaksa olsun" dediği iddia edilmişti. Milliyet'in haberine göre Emirhan'ın da takım arkadaşlarına bu sözleri aktardığı belirtilmişti.

Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu! "Başka yöne bakıyordu" - 1. Resim

Maçtan sonra da Emirhan'ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacağını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demesi üzerine kulüp yetkilileri bu durumu Kerem'e sordu.

Kerem Aktürkoğlu, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'hoşgeldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmanıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" cevabını verdi. 

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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