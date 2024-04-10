Komşu düşünsün! Fenerbahçe Avrupa'da yoluna devam etmekte kararlı

Konferans Ligi’nde final hedefleyen sarı lacivertliler, Olimpiakos’un işini deplasmanda bitirip, Kadıköy’de keyif yapmayı planlıyor. İsmail Kartal takımına güveniyor

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Türkiye’de çalkantılı bir dönem yaşayan Fenerbahçe, Avrupa motivasyonundan ise en ufak bir şey kaybetmiş değil. Takımı Süper Kupa sürecinin dışında tutan teknik direktör İsmail Kartal, Avrupa ve lig hedeflerinde sapma olmadığını söyledi. Konferans Ligi çeyrek finalinde Olimpiakos’a misafir olacakları maç öncesi sakatlıkları süren Mert Hakan, Batshuayi ve King’den faydalanamayacak olan sarı lacivertliler buna rağmen galibiyetten emin. Fenerbahçe’de hedef, turu Yunanistan’da garantiye alıp, Kadıköy’deki maçı formaliteye çevirmek.

RAKİBİN ÖNEMİ YOK

Kadrosunda önemli oyuncular barındıran, Yunanistan’ın en büyüğü Olimpiakos son derece tecrübeli bir takım olsa da Fenerbahçeli oyuncular kendilerine güveniyor. Avrupa’da kupa kaldırıp tarihe geçmek isteyen sarı lacivertliler, eleme sürecinde her şeyin mümkün olduğunu belirtirken “Bizim gözümüz finalde. Buradan sonra kiminle nerede oynadığımızın önemi yok. Turu geçmek için her şeyimizle savaşacağız. Bu sezon hiç hak etmediği şeyler yaşayan camiamızın yüzünü alacağımız zaferlerle güldüreceğiz” sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

İRFAN CAN’IN GOL HASRETİ

Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Olimpiakos’u gözüne kestirdi. Ligde 10 gol, 9 asistle oynayan millî yıldız, Avrupa’ya da hızlı başlamıştı. Elemelerdeki 6 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen İrfan Can, gruplarda ve son 16 turundaki altı maçta ise sadece bir asist yapabildi. Sarı lacivertli isim, gol hasretini Olimpiakos deplasmanında dindirmekte kararlı.

BAYRAMLAŞTILAR

Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımla bir araya geldi. Olimpiakos maçı için başarılar dileyen Koç, futbolcuların ve teknik heyetin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.