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UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer alırken, en başarılı takım Fenerbahçe oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralaması Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte sıralama…

UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı? UEFA, kulüpler sıralamasını 9 Nisan'da güncelledi. Listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk takımı yer aldı.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI (GÜNCEL)

1- Manchester City

2- Bayern Münih

3- Real Madrid

4- PSG

5- Liverpool

6- Inter

7- Leipzig

8- Chelsea

9- Roma

10- Manchester United

FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?

Fenerbahçe UEFA kulüpler sıralamasında 34 bin puan ile 56. sırada yer aldı.

UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu - 1. Resim

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray UEFA kulüpler sıralamasında 31 bin 500 puan ile 60. sırada yer aldı.

UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu - 2. Resim

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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