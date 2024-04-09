UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA, kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer alırken, en başarılı takım Fenerbahçe oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralaması Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte sıralama…
UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı? UEFA, kulüpler sıralamasını 9 Nisan'da güncelledi. Listede ilk 100 takım içerisinde 3 Türk takımı yer aldı.
UEFA KULÜPLER SIRALAMASI (GÜNCEL)
1- Manchester City
2- Bayern Münih
3- Real Madrid
4- PSG
5- Liverpool
6- Inter
7- Leipzig
8- Chelsea
9- Roma
10- Manchester United
FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA?
Fenerbahçe UEFA kulüpler sıralamasında 34 bin puan ile 56. sırada yer aldı.
GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray UEFA kulüpler sıralamasında 31 bin 500 puan ile 60. sırada yer aldı.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi