UEFA kulüpler sıralamasında Fenerbahçe 56. olurken, Galatasaray 60. oldu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 22:38 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 22:41 - Güncelleme:

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UEFA, kulüpler sıralaması güncellendi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer alırken, en başarılı takım Fenerbahçe oldu. Peki, UEFA kulüpler sıralaması Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? İşte sıralama…