Futbol dünyası şokta! Fidye için kaçırılan oyuncuyu öldürdüler

Güney Afrika, 24 yaşındaki genç stoper Luke Fleurs'un ölümüyle sarsıldı. Milli futbolcu, önce kaçırıldı ardından vurularak öldürüldü.

Ülkesinin takımlarından Kaiser Chiefs forması giyen Luke Fleurs, trajik bir olayda hayatını kaybetti.

24 yaşındaki savunmacı, fidye için kaçırıldıktan sonra, polis müdahalesini beklerken silahla vuruldu.

Fleurs'un ölüm haberi, arkadaşları, ailesi ve taraftarlar arasında büyük üzüntüye neden oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Fleurs'a duyulan özlem ve üzüntü dile getirildi.

Fleurs, "Bafana Bafana" lakaplı Güney Afrika'yı son olarak Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmişti.