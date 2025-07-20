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Galatasaray, Avusturya kampına galibiyetle başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Avusturya kampına galibiyetle başladı!
Galatasaray, Avusturya, Futbol, Maç, Sonuç, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılılar, Admira Wacker’ı 2-1 mağlup ederek yeni sezon hazırlıklarına moralli bir başlangıç yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün asistinde Derrick Köhn'ün attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda genç oyuncu Arda Ünyay, 57. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak Admira Wacker, bu gole sadece bir dakika sonra Alexander Schmidt ile cevap verdi.

Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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