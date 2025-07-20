Galatasaray, Avusturya kampına galibiyetle başladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 22:26 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 22:29 - Güncelleme:

Galatasaray, Avusturya, Futbol, Maç, Sonuç, Haber

Sarı-kırmızılılar, Admira Wacker’ı 2-1 mağlup ederek yeni sezon hazırlıklarına moralli bir başlangıç yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray, ilk hazırlık maçında Avusturya 2. Lig ekiplerinden Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, karşılaşmanın 10. dakikasında Yunus Akgün'ün asistinde Derrick Köhn'ün attığı golle öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İlgili Haber Galatasaray'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı İkinci yarıda genç oyuncu Arda Ünyay, 57. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak Admira Wacker, bu gole sadece bir dakika sonra Alexander Schmidt ile cevap verdi. Galatasaray, kamptaki ikinci hazırlık maçında 23 Temmuz'da İtalyan takımı Cagliari ile karşılaşacak.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran