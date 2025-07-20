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Galatasaray'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Batuhan Şen sakatlandı ve oyundan sedyeyle çıkarıldı.

2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, kamp kapsamındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaştı. 

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı - 1. Resim

Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Derrick Köhn'den geldi. Galatasaray ikinci yarıya da etkili başladı ve 57. dakikada Arda Ünyay ile farkı ikiye çıkardı. Ancak Avusturya ekibi bir dakika sonra A. Schmidt ile farkı bire indirdi.

Galatasaray'da korkutan sakatlık! Sedyeyle oyundan çıktı - 2. Resim

Genç kaleci Batuhan Şen, rakibiyle girdiği ikili mücadelede ciddi bir çarpışma yaşadı. Batuhan Şen, oyun alanını sedye ile terk etti. Genç oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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