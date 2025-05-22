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Haberler > Spor > Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde şampiyonluğun yanında Türkiye Kupası’nı da aldıklarını belirten Özbek “Okan Hoca’mıza, futbolcularımıza teşekkür ediyor taraftarımızı destekleri için kutlamak istiyorum. Daha büyük hedeflere yürüme zamanı” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta gerçekleştirildi. Hâliyle Başkan Dursun Özbek, camiaya verdiği sözleri fazlasıyla yerine getirmiş olmanın haklı gururu içindeydi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere! - 1. Resim

1 ay önceki divanda 5. yıldızı takacaklarını söylediğini hatırlatan Özbek, “Bunu başarmakla kalmayıp, Türkiye Kupası’nı da müzemize götürdük. Bu başarıda imzası olan başta Okan Hoca’mız olmak üzere, teknik kadromuz, oyuncularımız ve katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de bütün sezon yanımızda olan taraftarlarımıza göndermek istiyorum. Daha büyük hedefler birlikte yürüme zamanı” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere! - 2. Resim

MAYISLAR YİNE BİZİM

Dursun Özbek, 19 Mayıs’ta Kemerburgaz’da gerçekleştirdikleri etkinlikle üyelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, “19 Mayıs’ı, şampiyonluğumuzu ve 5. yıldızımızı birlikte kutladık. Yeni tesisimizi üyelerimize ziyarete açtık, beğenilerini ilettiler. ‘Mayıslar bizimdir’ sözü öncelikle futbol için söylenmiş bir sözdü. Bu dönemde bu söze amatör şubelerimizi de eklediğimiz için çok mutluyum. Diğer kulvarlardaki şampiyon takımlarımızı kutluyorum. Birçok amatör branşında şampiyonluk ve madalya mücadelelerimize devam ediyor. Şampiyonluk kazanmış takımlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Çıtayı yukarı çekti... Daha büyük hedeflere! - 3. Resim

BAŞKAN'DAN YENİKAPI'YA DAVET

Şampiyonluk kutlamalarının Yenikapı’da yapılacağını ifade eden Dursun Özbek, “Bu sene şampiyonluk kutlamamızı festivale dönüştürmek amacıyla Yenikapı Miting Alanı’nda yapmayı planladık. Tarih olarak da özellikle 25.05.2025’i seçtik. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi, bu şampiyonluk kutlamasında takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum. Şimdi bu başarıyı birlikte kutlamanın zamanı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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