Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15

Sarı kırmızılılar önceliği Ter Stegen’e vermiş gibi görünse de Djordje Petrovic için satın alma (15 milyon) opsiyonuyla kiralama (5 milyon) formülünü hazırladı. Aslan, Sırp eldivene “Yeni Muslera olabilir” gözüyle bakıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında transfer gündeminde ilk sıraya kaleci takviyesini koyan Galatasaray'ın gözdesi Djordje Petrovic!

Leroy Sane'ye imzayı attırdıktan sonra kaleci takviyesi için uğraşan sarı kırmızılılar, Barcelona'dan Ter Stegen için girişimler yapsa da asıl hedefi bonservisi Chelsea'de olan Petrovic!

Bu transfer için temsilci üzerinden Chelsea Kulübü ile masaya oturan Cimbom, 25 milyon avroluk bir taleple karşılaştı. Buna karşı da çözüm formülünü hazırladı.

GÖRÜŞME HAFTAYA

Petrovic'in 25 yaşında olması ve Muslera'ya benzer bir hikâye düşüncesinde olan sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta resmî teklifini sunacak. Premier Lig'den de talipleri olan Petrovic için Galatasaray, Chelsea'ye toplam 20 milyon avroluk bir paket sunacak.

Sarı kırmızılılar limit problemine takılmamak için 5 milyon avro ilk sezon kiralama bedeli ve 15 milyon avro satın alma opsiyonu ile Chelsea ile anlaşma zemini arayacak. Ki oyuncunun da sarı kırmızılı takıma sıcak bakması el güçlendiriyor.