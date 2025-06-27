Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15

Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Chelsea&#039;nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılar önceliği Ter Stegen’e vermiş gibi görünse de Djordje Petrovic için satın alma (15 milyon) opsiyonuyla kiralama (5 milyon) formülünü hazırladı. Aslan, Sırp eldivene “Yeni Muslera olabilir” gözüyle bakıyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında transfer gündeminde ilk sıraya kaleci takviyesini koyan Galatasaray'ın gözdesi Djordje Petrovic!

Leroy Sane'ye imzayı attırdıktan sonra kaleci takviyesi için uğraşan sarı kırmızılılar, Barcelona'dan Ter Stegen için girişimler yapsa da asıl hedefi bonservisi Chelsea'de olan Petrovic!

Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15 - 1. Resim

Bu transfer için temsilci üzerinden Chelsea Kulübü ile masaya oturan Cimbom, 25 milyon avroluk bir taleple karşılaştı. Buna karşı da çözüm formülünü hazırladı.

Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15 - 2. Resim

GÖRÜŞME HAFTAYA

Petrovic'in 25 yaşında olması ve Muslera'ya benzer bir hikâye düşüncesinde olan sarı kırmızılılar önümüzdeki hafta resmî teklifini sunacak. Premier Lig'den de talipleri olan Petrovic için Galatasaray, Chelsea'ye toplam 20 milyon avroluk bir paket sunacak.

Galatasaray, Chelsea'nin kalecisini bitirmekte kararlı! Petrovic için 5+15 - 3. Resim

Sarı kırmızılılar limit problemine takılmamak için 5 milyon avro ilk sezon kiralama bedeli ve 15 milyon avro satın alma opsiyonu ile Chelsea ile anlaşma zemini arayacak. Ki oyuncunun da sarı kırmızılı takıma sıcak bakması el güçlendiriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

LGS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takviminde tarih belli olduRTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurul üyesi Taşcı'ya sert tepki: Yasal yollardan hesap soracağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Antrenör Serdar Topraktepe'nin acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - SporAntrenör Serdar Topraktepe'nin acı günü! Aldığı haberle yıkıldıFenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık sermaye artırımı - SporFenerbahçe'den dev hamle! 1 milyar liralık hamleBeşiktaş, David Jurasek transferinde mutlu sona ulaştı - SporBeşiktaş, David Jurasek transferinde mutlu sona ulaştıFulham'dan Romulo'ya dev teklif! Göztepe rakamı yükseltti - SporFulham'dan Romulo'ya dev teklif! Göztepe rakamı yükselttiGalatasaray'da kaleye sürpriz aday: Kevin Mier! - SporGalatasaray'da kaleye sürpriz aday: Kevin Mier!Galatasaray'dan 3 isme teşekkür! Yollar ayrıldı - SporGalatasaray'dan 3 isme teşekkür! Yollar ayrıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...