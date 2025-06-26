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Lunin'den Galatasaray'a ret! Real Madrid'in yıldız kalecisi takımda kalıyor…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Real Madrid forması giyen Andriy Lunin için nabız yoklamıştı. Ukraynalı eldivenin kararını verdiği öne sürüldü.

Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte kaleci transferine ağırlık veren Galatasaray, listesindeki isimlerden biri olan Andriy Lunin'den beklediği cevabı alamadı.

Lunin'den Galatasaray'a ret! Real Madrid'in yıldız kalecisi takımda kalıyor… - 1. Resim

Marca'nın haberine göre, Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin, kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor. Haberde, 26 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da Real Madrid forması giymeye sıcak baktığı ve Xabi Alonso ile çalışmak istediği belirtildi.

Galatasaray'ın, Lunin'in transfer koşullarıyla ilgili bilgi aldığı ancak oyuncunun şu aşamada ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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