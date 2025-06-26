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Galatasaray'dan Ter Stegen hamlesine fren! Transfer rafa kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Ter Stegen hamlesine fren! Transfer rafa kaldırıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barcelona'nın yıldız kalecisi Ter Stegen için girişimlerde bulunan Galatasaray, transfer sürecini askıya aldı. Alman eldiven için Chelsea devreye girdi.

Barcelona'da forma giyen ve son dönemde yedek kulübesine çekilen Marc-Andre Ter Stegen'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Galatasaray cephesinden sürpriz bir karar geldi.

Galatasaray'dan Ter Stegen hamlesine fren! Transfer rafa kaldırıldı - 1. Resim

Sport gazetesinin haberine göre, Galatasaray, bir süredir Alman kalecinin durumu hakkında bilgi topluyordu. Ancak Espanyol'dan Joan Garcia'nın Barcelona'ya transfer edilmesiyle birlikte Ter Stegen'in forma şansı daha da azaldı. Bu gelişme üzerine Galatasaray yönetimi, deneyimli file bekçisiyle ilgili transfer planını şimdilik rafa kaldırdı.

Öte yandan Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de 32 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiği ve nabız yokladığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Marc-Andre Ter Stegen'in, Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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