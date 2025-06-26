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Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya Serie A'dan sürpriz talip! Torino devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın yıldızı Zaniolo&#039;ya Serie A&#039;dan sürpriz talip! Torino devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PSV Eindhoven'ın ardından Nicolo Zaniolo için bu kez İtalya'dan Torino devreye girdi. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferinden bonservis geliri hedefliyor.

Galatasaray'ın gelecek planlamasında yer almayan Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. PSV Eindhoven'ın ardından Serie A ekiplerinden Torino'nun da 25 yaşındaki yıldızla ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya Serie A'dan sürpriz talip! Torino devrede - 1. Resim

Tuttosport'un haberine göre, Torino, Zaniolo'nun transferini ciddi şekilde masaya yatırdı. Oyuncunun hem yaş profili hem de Serie A tecrübesi sebebiyle teknik direktör Ivan Juric'in listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya Serie A'dan sürpriz talip! Torino devrede - 2. Resim

GALATASARAY'DAN CUESTA HAMLESİ

Haberde ayrıca Galatasaray'ın, Zaniolo ile ilgilenen Torino'ya stoper Carlos Cuesta'yı da önerdiği aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, bu transferde takas formülünü devreye sokarak süreci hızlandırmak istiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya Serie A'dan sürpriz talip! Torino devrede - 3. Resim

Geride kalan sezonda Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplam 36 maça çıkan Zaniolo, 3 gol ve 3 asistle sezonu tamamladı. 12 milyon euro piyasa değerine sahip olan İtalyan futbolcunun Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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