Galatasaray devreye girdi! Milan Skriniar transferinde Fenerbahçe köşeye sıkıştı

Fenerbahçe, Milan Skriniar’ı bonservisiyle kadrosuna katmak isterken, Galatasaray’ın devreye girmesi sarı-lacivertlileri zora soktu. Slovak yıldızın talepleri yüksek.

Ocak ayında PSG'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye katılan Milan Skriniar için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. sarı-lacivertliler, tecrübeli stoperi bonservisiyle kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, ezeli rakip galatasaray'ın da devreye girmesi dengeleri değiştirdi.

Fotomaç'ın haberine göre, 29 yaşındaki Slovak stoper, Fenerbahçe'ye henüz net bir cevap vermedi. Galatasaray'ın da Skriniar'a ilgisinin bulunması, oyuncunun pazarlık gücünü artırırken, Fenerbahçe yönetimini de sıkıntıya sokmuş durumda.

Fenerbahçe'nin PSG ile 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken, Skriniar'ın yıllık 12 milyon euro maaş talebi sarı-lacivertli kulüp için ciddi bir sorun oluşturuyor. Yönetim ise bu rakamı 8 milyon euro seviyesinde tutmak istiyor.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasını 23 maçta giyerken 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.