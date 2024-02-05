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    • Galatasaray-Fenerbahçe başkanları birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç'tan sert sözler...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray-Fenerbahçe başkanları birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç&#039;tan sert sözler...
    Dursun Özbek, Ali Koç, Fenerbahçe-Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları birbirine girdi. Dursun Özbek, Ali Koç için 'derhal istifa etmeli' derken, Ali Koç, 'yüreği yetiyorsa' diyerek sert cevap verdi.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında sözlü düello giderek büyüyor. Dursun Özbek, bugün Ali Koç'u istifaya davet ederken, Ali Koç Özbek'e 'yüreği yetiyorsa' diyerek cevap verdi.

    ALİ KOÇ DERHAL İSTİFA ETMELİ

    Dursun Özbek, bugün yaptığı açıklamada Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezonun ilk toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulüp başkanlarına yaptığı bir konuşmaya değinen Özbek, şu ifadeleri kullandı:

    "Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Ağzımızdan çıkan laflara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile kavgalı, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı.

    Galatasaray-Fenerbahçe başkanları birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç'tan sert sözler...

    Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu; Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Orada 20 tane ayrı takım vardı. Hepsi de Türk futbolu için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk yatar

    Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak bunları diğer 19 takıma söylüyorsun. Böyle bir laf edilir mi? Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Kulübü başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin"

    ALİ KOÇ "YÜREĞİN YETİYORSA"

    Dursun Özbek'in sözlerine Ali Koç'tan jet cevap geldi. Ali Koç, "yüreğin yetiyorsa" diyerek Dursun Özbek'i canlı yayına davet etti. Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından Ali Koç adına yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Galatasaray-Fenerbahçe başkanları birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç'tan sert sözler...

    "Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

    * Proje,
    * Bölücülük,
    * Patolojik,
    * Mağduriyet söylemleri,
    * Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere
    * FETÖ ile ilgili gerçekler,
    * Atanan başkan ve
    * ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

    Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dursun ÖzbekAli KoçFenerbahçe-Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaray-Fenerbahçe başkanları birbirine girdi! Dursun Özbek ve Ali Koç'tan sert sözler...
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