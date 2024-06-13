Galatasaray ikisinden birini istiyor, Boey ya da Mazraoui!

Rekor fiyata satılan Sacha Boey, sakatlıklar yüzünden forma bulamamıştı. Yeni hoca Kompany’nin kararı bekleniyor… Onay çıkarsa iki yıldızdan biri kiralanacak

Galatasaray’da transferde öncelik sağ beke verilecek. Sarı kırmızılı takım, geçen sezonun devre arasında yıldız oyuncusu Sacha Boey’i 30 milyon avroluk rekor ücretle Bayern Münih’e satmış, yerine de Serge Aurier’i kiralamıştı. Ancak sarı kırmızılı takımda Fildişili oyuncu, Bayern’de de Boey, sakatlıkları yüzünden forma giyemedi. Okan Buruk, sağ beke Kaan Ayhan’ı monte edip ipi göğüslemeyi başardı. Boey’in Bayern’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni hoca Vincent Kompany engel oldu.

ZİYECH'İN ARKADAŞI

Alman basını, Belçikalı teknik adamın, yüksek bedelle transfer edilen Boey’e şans vermek istediğini yazdı. Bayern’in diğer sağ beki Faslı Noussair Mazraoui ise direkt oynayacağı bir takım arayışına başladı. İki oyuncu için de devreye giren sarı kırmızılılar, Boey ya da Mazraoui’den birini kiralık olarak transfer etmek için harekete geçti. Alman ekibi, Kompany’nin kararına göre cevap verecek. Hâkim Ziyech’in millî takımdan arkadaşı olan Mazraoui’nin sarı kırmızılılara olumlu cevap verdiği öğrenildi.