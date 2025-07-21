Galatasaray ile Napoli arasındaki pazarlıklar sona erdi! Osimhen'e 80 milyon

Sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için İtalyan ekibine serbest kalma maddesi olan 75 milyon avronun yanı sıra 5 milyon avro da bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Dursun Özbek ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis arasındaki pazarlıklar sona erdi. Anlaşmanın detayları da belli oldu. Sarı kırmızılılar yaklaşık bir ay süren pazarlıklarda İtalyan ekibinin bütün şartlarını kabul etti.

Osimhen’in serbest kalma maddesi olan 75 milyon avronun yanı sıra Galatasaray’ın şart bağlı başarı bonusu olarak 5 milyon avro daha ödeyeceği ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar ayrıca bir sonraki satıştan Napoli’ye yüzde 10 pay ödeyecek ve iki yıl içinde oyuncuyu İtalyan ekiplerine satmayacak.

20 MİLYON DA OSİMHEN'E

G.Saray, bu bedelin 40 milyon avrosunu peşin olarak ödeyecek. 35 milyon avroluk kalan kısım ise 2026’ya kadar iki taksitte verilecek. İki gün içinde İstanbul’a gelmesi beklenen Osimhen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Nijeryalı yıldız ise yıllık 20 milyon avro alacak. 26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Galatasaray’da 41 maça çıkmıştı. Nijeryalı santrfor bu müsabakalarda 37 gol atmış ve 8 asist üretmişti. Süper Lig’in gol kralı Victor Osimhen, imzalar atıldığında Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak rekor kıracak.

EN FAZLA KAZANAN O...

Arjantin’de Mauro İcardi’nin kazancı gündem oldu. G.Saray’ın yıldızının Arjantin Millî Takımı’nın parlayan yıldızı Atletico Madridli Julian Alvarez’den daha fazla kazandığına vurgu yapıldı. FootBoom’un haberine göre 32 yaşındaki Icardi sezon başına performans ve diğer bonuslar hariç 10 milyon avro alıyor. Buna karşılık 25 yaşındaki Álvarez yıllık 7 milyon avro kazanıyor. Aylık maaşı yaklaşık 583 bin, haftalığı ise 136 bin avro yapıyor. Haberde İcardi’nin gelecek sezon sözleşmesinin biteceği ve yüzde 50 indirimli bir teklif almasından da bahsediliyor.