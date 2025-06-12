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Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Leroy Sane&#039;nin maliyetini KAP&#039;a açıkladı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane'nin transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolcunun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, ses getirecek bir hamleye daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, Alman yıldız Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı! - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulüpten Sane'nin transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sane ile, 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 Euro garanti ücret ile net 3.000.000 Euro tutarında sadakat primi ödenecektir" denildi.

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı! - 2. Resim

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek yıldız oyuncunun transferinin ardından, "Şampiyonlar Ligi’nde en büyük mücadeleyi verecek takımı kuracağız. Sané formaları satışta ve bu formaların yüz binlerce satılmasını bekliyoruz. Taraftarımızın büyük desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı! - 3. Resim

"BİR REKOR DAHA BEKLİYORUZ"

Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Sané’nin buraya getirilmesinde en büyük etkenlerden biri de taraftarımız. Hepimiz Galatasaray için buradayız. Taraftarımızından, Sané ürünleriyle bir rekor daha bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı! - 4. Resim

"SABIRSIZLANIYORUM"

3 yıllık sözleşme imzalanan tecrübeli oyuncu Leroy Sané, "Bir an önce bu kulüp için her şeyimi vermek, bu takımda başarılar kazanmak ve taraftarımızla da bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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