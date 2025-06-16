Galatasaray, Leroy Sane'yi Bayern Münih'e plan için geri yolladı! Boey için ses çıkarmıyor

Sarı kırmızılılar 3 yıllık anlaşma yaptığı Alman yıldızın eski takımının ABD kampına katılmasına ilişkileri iyi tutmak için izin verdi. Sebebi de B. Münih’ten Sacha Boey’i yeniden transfer edebilmek.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Yeni imzayı attı ama eski takımına yeniden geri döndü. İlk etapta bakıldığında “Bu nasıl oluyor?” sorusu akla geliyor ama cevabında ince ayrıntılar var. Özne Leroy Sane. G.Saray, Bayern Münih ile devam etmek istemeyen Alman yıldızı 3 yıllığına renklerine bağladı. Resmî imzalar atıldı.

Avrupa’da da ses getiren transfer sonrası Sane’nin tatile çıkması bekleniyordu ancak Alman ekibi B. Münih ay sonuna kadar mukavelesi devam eden oyuncusunu FIFA Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle Amerika kampına çağırdı. Alman yıldız da hesapta olmasa da eski takımının ABD kampına gitti. Sarı kırmızılı kulüp ise bu duruma sessiz kaldı.

SICAK GELİŞMELER...

İşin perde arkasında ise Sacha Boey planı vardı. G.Saray’ın bu duruma sessiz kalıp sorun çıkarmamasının sebebi, Alman ekibiyle ilişkileri sıcak tutmak ve eski oyuncusu Boey’i yeniden kadrosuna katmak. Dursun Özbek yönetimi, satın alma opsiyonu ile 35 milyon avroya sattığı eski yıldızını kiralamak istiyor.

Bundesliga ekibinde fazla süre alamayan ve Fransız kulüplerinin de istediği Sacha Boey de sürekli forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor. Ki G.Saray o anlamda yıldız ismin kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Boey konusunda Kulüpler Kupası sonrası sıcak gelişmelerin olması bekleniyor.

"ONSUZ DEVAM EDECEĞİZ"

Bayern Münih Teknik Direktörü Kompany Leroy Sane konusunda “Onu yanımızda tutuyoruz. Bu gayet normal. Umarım ilk dört maçta oynar. Sonra onsuz devam edeceğiz” diyor.