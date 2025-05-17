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Galatasaray, Mertens'in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Mertens&#039;in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncunun babası geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelip şartları görüştü. Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız için sarı kırmızılılar Bayer Leverkusen’e 6 milyon avro, Granit Xhaka’ya da Torreira’nın 3,8 milyon avroluk ücretini teklif etti…

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Artık 25. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, önümüzdeki sezon planlamalarına başladı bile. Son dönemde adı sık sık Galatasaray ile anılan Granit Xhaka’nın transferinde bir hayli yol alındı.

Galatasaray, Mertens'in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor! - 1. Resim

Yönetim, sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Mertens’in yerine Arnavut asıllı İsviçreli oyuncuyu düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen’in Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi isimlerden birisi olan Xhaka’nın babasının geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelerek Kemerburgaz tesislerini gezdiği ve sarı kırmızılı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi.

Galatasaray, Mertens'in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor! - 2. Resim

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Galatasaray yönetimi, Xhaka’nın bonservisi için Alman ekibine 6 milyon avro önerdi. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncuya ise Lucas Torreira’nın yıllık 3,8 milyon avroluk ücreti teklif edildi. Bu ücrete ek olarak bonuslar verilecek.

Galatasaray, Mertens'in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor! - 3. Resim

Bayer Leverkusen’de şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso’nun önümüzdeki sezon Real Madrid’in başına geçecek olması Xhaka’nın takımdan ayrılma kararında önemli etken oldu.

Galatasaray, Mertens'in yerine Kosova asıllı oyuncu alıyor! - 4. Resim

Ailesi de Kosovalı olan Xhaka’nın Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Xhaka’nın transferine Okan Buruk’un da onay verdiği belirtildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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