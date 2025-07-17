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Galatasaray, Osimhen transferinde sona yaklaştı! Dev anlaşma hazır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Osimhen transferinde sona yaklaştı! Dev anlaşma hazır
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli ile 75 milyon euroluk anlaşmaya çok yakın. Ödeme planı ve İtalya şartı kabul edildi, pazarlık sadece satış payında.

Transfer döneminin en büyük bombası Galatasaray'dan gelmek üzere. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için Napoli ile anlaşma aşamasına geldi. Matteo Moretto'nun haberine göre, taraflar son detaylar üzerinde pazarlık yapıyor.

Galatasaray, Osimhen transferinde sona yaklaştı! Dev anlaşma hazır - 1. Resim

Galatasaray, 40 milyon euroyu peşin ödemeyi kabul ederken, kalan 35 milyon euroyu ise iki taksit halinde (17,5 milyon euro x 2) 2026 yılına kadar ödemeyi planladığı aktarıldı.

Galatasaray, Osimhen transferinde sona yaklaştı! Dev anlaşma hazır - 2. Resim

Taraflar şu anda yalnızca gelecekteki satıştan alınacak pay konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta boy gösteren Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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