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Haberler > Spor > Galatasaray sağ bek problemini çözüyor! 7 milyon euroluk yıldız oyuncunun transferi bitmeye yakın...

Galatasaray sağ bek problemini çözüyor! 7 milyon euroluk yıldız oyuncunun transferi bitmeye yakın...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray sağ bek problemini çözüyor! 7 milyon euroluk yıldız oyuncunun transferi bitmeye yakın...
Galatasaray, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi Batshuayi ile ilgilenen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sacha Boey'in takımdan ayrılmasının ardından, Sarı-kırmızılı takım sağ bek bölgesine yeni yıldız oyuncu transfer etmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, yeni sezonu Kemerburgaz tesislerinde 3 Temmuz'da açacak.

Galatasaray daha sonra yurt dışı kampı için Avusturya'nın Geinberg bölgesinde başlayacak. 

Sarı-kırmızılı takım, yeni sezonda zayıf olduğu düşünülen sağ bek bölgesini güçlendirmek isteyen takım Fransız ekibi Rennes'te oynayan Guéla Doué’yi kadrosuna katmak istiyor.

Tv100'ün haberine göre, Galatasaray yönetimi bu transfer için ilk adımları attı.

Galatasaray sağ bek problemini çözüyor! 7 milyon euroluk yıldız oyuncunun transferi bitmeye yakın... - 1. Resim

GALATASARAY'I İSTİYOR

Galatasaray yönetimi, oyuncunun temsilcileriyle görüşme halinde olduğu ve oyuncunun kadroya katma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. 

Transferi kısa sürede bitirmek isteyen yönetim, düzenli forma şansı bulmayı isteyen Guéla Doué kariyerindeki önemli adımı Galatasaray'da atmak istiyor.

Galatasaray sağ bek problemini çözüyor! 7 milyon euroluk yıldız oyuncunun transferi bitmeye yakın... - 2. Resim

7 MİLYON EURO

Transfermarkt'a göre, piyasa değeri 7 milyon euro olan 21 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, savunma becerisi ve hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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