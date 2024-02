Galatasaray Sparta Prag’dan sonra ligde de Ankaragücü’nü devirdi

Galatasaray Sparta Prag’dan sonra ligde de deplasmanda Ankaragücü’nü devirdi. Sarı kırmızılı takım ligde üst üste yedinci galibiyetini aldı.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Cimbom zemininden şikâyetçi olduğu Eryaman Stadı’nda rakibini ummadığı kadar kolay mağlup etti. 109 saniyede attığı iki golle ilk 15 dakikada maçın fişini çeken Aslan’ın golcüleri Kerem Demirbay, Sanchez ve İcardi’ydi (pen.)

HIZLICA 90 DAKİKA

Mertens, G.Saray’ın attığı gollerin ikisinde kilit rol oynadı ve galibiyeti getiren isimlerden.

Ankaragücü’nde Kazımcan’ın kanadı bir hayli aksadı. Genç oyuncu bir de penaltı yaptırdı.

Ali Şansalan 20’ye yakın faul olan maçı iki sarı kartla tamamladı, penaltıda tereddüt etmedi.

Saray ilk golü (12:05) ile ikincisi (13:54) arasında sadece 109 saniye vardı. Cimbom zorlu maçı kolaya çevirdi.

Sergio Oliveira dün bir vuruşunda direği geçemedi.

ZEMİN KÖTÜ DEĞİLDİ

Süper Lig’de uzun süren ikinciliğin ardından zirveyi Fenerbahçe’den teslim alan Galatasaray, hafta boyunca nerede oynanacağı tartışma konusu olan karşılaşmada Ankaragücü’nü Eryaman’da 3-0 mağlup etti. Üç maçtır kazanamayan rakibi karşısında üç puana ilk yarıda bulduğu üç golle uzanan sarı kırmızılı takım böylece liderliğini sürdürürken, son dönemde istediği skorları alamayan Ankaragücü düşme tehlikesini hissetmeye başladı.

İKİ DAKİKADA ÇÖZÜLDÜ

Karşılaşmada gol perdesi maçın 13. dakikasında açıldı. Mertens’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Kerem Demirbay kaleci Bahadır’ın topa çıkıp çıkmamakta tereddüt etmesini iyi değerlendirdi ve kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golün bir dakika sonrasında sahneye bu defa Davinson Sanchez çıktı ve Barış Alper’den aldığı pas sonrasında kale sahasında tek vuruşla ağları sarsarak farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0.

A.GÜCÜ DİRENEMEDİ

İki dakikada gelen iki golle oyundan düşen Ankaragücü, kalan bölümde direnç göstermekte zorlanırken, 39’da Sparta Prag karşısında çok kritik bir son dakika golü atan İcardi sahne aldı. Kazımcan’ın Mertens’i düşürmesi sonrasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Arjantinli golcü düzgün bir vuruşla hem ilk yarının hem de maçın skorunu belirledi: 3-0. Zor geçmesi beklenen deplasmanı kolay atlatan Galatasaray, böylece liderliğini sürdürdü.

OKAN BURUK: LİG VE AVRUPA BİZİM OLSUN 2000 RUHUNU İSTİYORUM

Maçın ardından, “Zemin umduğumuzdan çok çok iyiydi. Çaba gösterenlere teşekkür ederiz” diyen G.Saray’ın çalıştırıcısı Okan Buruk, “Liderliği geri aldık. Çok erken iki gol bulmamız rakibin direncini kırdı. Önde otomatikleşen iki oyuncumuz var, Mertens ve İcardi. Her şeyi onlar başlatıyor. Hayalimiz F.Bahçe maçına şampiyon çıkmak. Onlar da bunu kendileri için istiyor. Bu takımda hayalim 2000 ruhunu yakalamak. Hem ligde hem de Avrupa’da kupa istiyoruz” sözlerini kullandı.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ MAÇ MUSLERA GOL YEMİYOR

G.Saray, Süper Lig’de üst üste 3. maçında da gol yemedi. Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep maçında yiyen sarı kırmızılılar, Samsunspor’u 2-0, Başakşehir’i 2-0, A.Gücü’nü ise 3-0’la geçti. Cimbom ligin en az gol yiyen (14) takımı.

G.Saray’ın Süper Lig’deki yenilmezlik serisi 14 maça çıktı. Cimbom ayrıca üst üste 10. resmî maçını da kazandı.

SAKATLIK YOK KORKULAN OLMADI

G.Saray Kulübü ve teknik direktör Okan Buruk maçtan önce sık sık Eryaman Stadı’nın zemininden şikayet etmiş ve yerin değiştirilmesini istemişti. Fakat TFF denetçileri zemin için olumlu rapor vermiş ve stat değiştirilmemişti. Karşılaşmada zemin kaynaklı bir sakatlık yaşanmadı.

ÜÇLÜ KÖHN’DEN

Maçın ardından G.Saray galibiyetini taraftarlarıyla kutladı. Tribünlere üçlüyü yeni transfer sol bek Köhn çektirdi.

BELÖZOĞLU: BÖYLESİNİ GÖRMEDİM

A.Gücü’nün çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, “Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Böylesine bir takıma karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım” dedi.

HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

G.Saray’ın yeni sol beki Derrick Köhn futboluyla beğeni toplarken, “İlk yarı çok iyi oynadık. İkinci yarı istediğimiz kadar pozisyona giremedik. Her şey çok güzel. Galatasaray’da olduğum için gurur duyuyorum. Her maç her şeyimi vereceğim” ifadelerini kullandı.

LİG MAÇINI KAZANDI

G.Saray’ın Avrupa Ligi’nde perşembe günü deplasmanda rövanşa çıkacağı Sparta Prag Çekya Ligi 21. hafta maçında ağırladığı Slovan Liberec’i 2-1 mağlup etti. Goller Haraslin ve Olatunji imzalaydı. Bu sonuçla Prag ekibi puanını 56’ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.