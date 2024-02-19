Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    Dünya Haberleri  / Ajanslar

    İsrail katliamın dozunu her geçen gün artırıyor. Dünyanın dört bir yanında meydanlara akın eden insanlar “Yeter artık” diyerek hükûmetlerini göreve çağırıyor.

    İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı soykırım hız kesmiyor. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bine dayandı. 7 Ekim’in ardından İsrail’e arka çıkan bazı ülke ve hükûmetler, halklarının sokağa dökülmesiyle birlikte baskıya dayanamayıp tavırlarını değiştirmek zorunda kaldı.

    Her gün dünyanın birçok yerinde Filistin için eylemler düzenleniyor, yüz binlerce insan tek yürek olup siyonist vahşeti telin ediyor. Meksika’dan İngiltere’ye Uzak Doğu’dan ABD’ye kadar dünya genelinde vicdan sahibi kalabalıklar, soykırımın bitmesi için meydanları dolduruyor. Vicdan sahiplerinin hedefinde sadece İsrail yok. İnsanlar, katliamı durdurmak için yeteri kadar sorumluluk olmayan hükûmetlerine de isyan ediyor.

    SAVAŞ DEĞİL, VAHŞET

    Dün Meksika’nın başkenti Meksiko’da ‘Refah için Küresel Yürüyüş’e katılan on binler “Gazze için acil ateşkes” çağrısı yaptı. Kanlı kefene sarılmış bebek maketleri taşıyan göstericiler, dünyanın vicdanına seslendi.

    Kanada’nın başkenti Ottawa’da Filistin bayrakları ve pankartları ile yürüyen kalabalık Gazze’nin yanında saf tuttu. Londra’da yaklaşık 200 bin kişi, İsrail Büyükelçiliği önünde “Soykırımı durdurun. Gazzelilerin hayatı önemli” diye haykırdı. Grup, Akdeniz’e filo gönderen İngiliz yönetimine “Artık İsrail’e sahip çıkma” dedi.

    Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    Gösteriye tekerlekli sandalye ile katılan bir İngiliz vatandaşı “Ben bir insanım ve Filistin halkının yanında olmaya mecburum” mesajını verdi. İspanya’da da tablo farklı değildi. Bomba ve kurşunların hedefindeki masumlar için sokağa akın eden on binler, BM’yi ve dünyayı “Sözü bırakın, harekete geçin” diyerek uyardı. 

    Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    İspanyollar, AB’yi de “Para ve korkudan dolayı İsrail’e sesiniz çıkmıyor” sözleriyle eleştirdi. Netanyahu’nun en önemli müttefikleri arasında yer alan Almanya da büyük bir eyleme sahne oldu. Almanlar “Ellerinizde kan var” sloganlarıyla hükûmetlerine tepki gösterdi.

    Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

    SOĞUK DURDURAMADI

    İsrail’e askerî ve maddi yardım için seferber olan ABD de hemen her gün eylem var. Washington’da, dondurucu soğuğa rağmen binlerce kişi toplandı. Kongre binasına kadar yürüyen kalabalık “Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek” sloganları attı. İtalya’da, soykırıma destek veren devlet televizyonu RAI protesto edildi. 

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Ajanslar
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İsrail'den Kudüs'te gerilimi yükseltecek karar! Netanyahu Mescid'i Aksa yasağını onayladı - DünyaRamazan'da Mescid-i Aksa'ya kısıtlamaGazze'ye insani yardıma İsrail'den 'protesto' engeli - DünyaGazze'ye insani yardıma İsrail'den 'protesto' engeliUydu görüntüleri Mısır'daki hareketliliği ortaya çıkardı! Büyük hazırlığa başladılar iddiası - DünyaBüyük hazırlığa başladılarBrezilya'dan Gazze saldırılarına "Hitler" benzetmesi! Netanyahu Lula'ya tehdit etti - Dünyaİsrail Brezilya arasında ipler gerildiYemen'den İran destekli Husilere karşı NATO'dan yardım talebi - DünyaHusilere karşı NATO'yu davet ettiABD Yemen'de 5 noktaya saldırı! İran destekli hedefler bombalandı - DünyaABD, Yemen'de İran hedeflerini vurduDünya beşik gibi... Afganistan 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı - DünyaDünya beşik gibi... Afganistan 5.0 büyüklüğünde depremle sallandıMısır, İsrail'e karşı savaşa dair gizli belgeleri yayınladı - Dünyaİsrail'e 50 yıl önceki savaşı hatırlattıCezaevinde ölen Rus muhalif Navalny'nin cenazesinde çelişki iddiaları: Cansız bedeni ailesine teslim edilmedi - DünyaNavalny'nin ölümündeki çelişkilerMacaristan'dan İsveç'e yeşil ışık: NATO üyeliği onayı için tarih verildi - DünyaMacaristan'dan İsveç'e yeşil ışık
    Sonraki Haber Yükleniyor...