Vicdanlar ayakta! Yüz binler soykırımın bitmesi için haykırıyor

İsrail katliamın dozunu her geçen gün artırıyor. Dünyanın dört bir yanında meydanlara akın eden insanlar “Yeter artık” diyerek hükûmetlerini göreve çağırıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı soykırım hız kesmiyor. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bine dayandı. 7 Ekim’in ardından İsrail’e arka çıkan bazı ülke ve hükûmetler, halklarının sokağa dökülmesiyle birlikte baskıya dayanamayıp tavırlarını değiştirmek zorunda kaldı.

Her gün dünyanın birçok yerinde Filistin için eylemler düzenleniyor, yüz binlerce insan tek yürek olup siyonist vahşeti telin ediyor. Meksika’dan İngiltere’ye Uzak Doğu’dan ABD’ye kadar dünya genelinde vicdan sahibi kalabalıklar, soykırımın bitmesi için meydanları dolduruyor. Vicdan sahiplerinin hedefinde sadece İsrail yok. İnsanlar, katliamı durdurmak için yeteri kadar sorumluluk olmayan hükûmetlerine de isyan ediyor.

SAVAŞ DEĞİL, VAHŞET

Dün Meksika’nın başkenti Meksiko’da ‘Refah için Küresel Yürüyüş’e katılan on binler “Gazze için acil ateşkes” çağrısı yaptı. Kanlı kefene sarılmış bebek maketleri taşıyan göstericiler, dünyanın vicdanına seslendi.

Kanada’nın başkenti Ottawa’da Filistin bayrakları ve pankartları ile yürüyen kalabalık Gazze’nin yanında saf tuttu. Londra’da yaklaşık 200 bin kişi, İsrail Büyükelçiliği önünde “Soykırımı durdurun. Gazzelilerin hayatı önemli” diye haykırdı. Grup, Akdeniz’e filo gönderen İngiliz yönetimine “Artık İsrail’e sahip çıkma” dedi.

Gösteriye tekerlekli sandalye ile katılan bir İngiliz vatandaşı “Ben bir insanım ve Filistin halkının yanında olmaya mecburum” mesajını verdi. İspanya’da da tablo farklı değildi. Bomba ve kurşunların hedefindeki masumlar için sokağa akın eden on binler, BM’yi ve dünyayı “Sözü bırakın, harekete geçin” diyerek uyardı.

İspanyollar, AB’yi de “Para ve korkudan dolayı İsrail’e sesiniz çıkmıyor” sözleriyle eleştirdi. Netanyahu’nun en önemli müttefikleri arasında yer alan Almanya da büyük bir eyleme sahne oldu. Almanlar “Ellerinizde kan var” sloganlarıyla hükûmetlerine tepki gösterdi.

SOĞUK DURDURAMADI

İsrail’e askerî ve maddi yardım için seferber olan ABD de hemen her gün eylem var. Washington’da, dondurucu soğuğa rağmen binlerce kişi toplandı. Kongre binasına kadar yürüyen kalabalık “Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek” sloganları attı. İtalya’da, soykırıma destek veren devlet televizyonu RAI protesto edildi.