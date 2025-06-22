Galatasaray, transfer planlarını yaptı! Ya Hakan ya İlkay

Sarı kırmızılılılar, yüksek maliyeti bulunan Nijeryalının durumuna göre aksiyon alacak. Osmimhen ‘evet’ derse bonservis maliyeti olmayan İlkay’a ağırlık verilecek. Osimhen olmazsa Hakan için İnter ile masaya oturulacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Kaleci transferi için teyakkuza geçen ve Chelsea’den Petrovic ile Barcelona’dan Ter Stegen ve Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır için temaslarını sürdüren Galatasaray diğer hamlelerini de Victor Osimhen sonrası yapacak. 75 milyon avro bonservis ve yıllık 22 milyon avro yıllık ücret teklif edilen Osimhen’in durumu transfer limitinde belirleyici olacak. O nedenle de diğer bölgelerdeki strateji Osimhen’e göre şekillenecek.

‘Bedelsiz ayrılırım’ diyen ve maaşını yüzde 50 indirmeye razı olan M. City’li İlkay Gündoğan transfere hazır! Osimhen kalırsa İlkay’ın gelişi ağır basacak.

ÇALHANOĞLU'NA 'BEKLE'

Düşünmek için süre isteyen ve Avrupa’dan teklifleri bekleyen Osimhen’siz senaryoda ise sarı kırmızılı yönetim bonservis bedeli olan Hakan Çalhanoğlu için bastırılacak. Galatasaray, millî takımın kaptanına ‘ Bekle’ dedi! Hakan’ın transferi temmuz ya da ağustos ayını bulacak. Çocukluk aşkı olarak gördüğü sarı kırmızılı formayı giymeyi çok isteyen Hakan Çalhanoğlu da beklemede kalacak. Galatasaray, Hakan ile prensipte anlaşsa da henüz kulübü İnter ile görüşmedi. Osimhen’in kararına göre İnter ile masaya oturulup bonservis pazarlığı başlayacak.